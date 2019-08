Nek a Marina di Pietrasanta il 24 agosto con Giorgio Panariello | biglietti in prevendita

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Nek adiil 24. Si anticipa così il lungo tour dell'artista di Sassuolo che il 22 settembre sarà in concerto all'Arena di Verona per l'anteprima dei concerti che si muoveranno anche in Europa nelle date già annunciate e coninin tutti i canali abilitati. Isono insul sito ufficiale del Festival La Versiliana, nel quale è inserito anche l'evento al quale prenderà parte Nek con, ma anche su TicketOne, tramite piattaforma online e nei punti vendita abituali. Iper lo spettacolo Un palco per due saranno quindi distribuiti con consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con un proprio documento d'identità valido e con la ricevuta ottenuta da TicketOne al momento dell'acquisto. In caso di ritiro da parte di ...

