Nave Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 migranti soccorsi

Nave Alan Kurdi prosegue rotta a nord : 12.10 La Alan Kurdi, la Nave della ong SeaEye con a bordo 40 migranti soccorsi ieri al largo della Libia,continua a navigare verso nord ed è a sud di Lampedusa. Ieri il ministro dell'Interno Salvini e i colleghi Toninelli e Trenta hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane. La Guardia costiera libica ha indicato Tripoli come porto sicuro, ma la Ong rifiuta di riportare lì i migranti:in 3 sono sopravvissuti ...

La Nave Alan Kurdi con 40 migranti a sud di Lampedusa : «Non torneremo in Libia» : C'è anche un un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco a bordo della Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye con 40 migranti soccorsi ieri su...

Nave Alan Kurdi : “Non riportiamo migranti in Libia. A bordo anche due sopravvissuti di Tajoura” : "Obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese dove è in corso una guerra civile", scrive la Ong Sea Eye su Twitter, comunicando di aver ricevuto una mail dalla Guardia Costiera libica che indicava Tripoli come porto sicuro. Fra i naufraghi ci sono anche due sopravvissuti dell'attacco al centro di detenzione di Tajoura, in cui oltre 50 persone sono state uccise: un fatto che dimostra ancor di più come queste persone ...

La Nave Alan Kurdi non riporterà in Libia i 40 migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo : La nave Alan Kurdi, gestita dalla ONG tedesca Sea Eye, ha detto che non riporterà in Libia le 40 persone soccorse ieri su un gommone nel mar Mediterraneo, come invece richiesto dalla Guardia costiera libica, perché non la considera un

La Nave Alan Kurdi ha soccorso 40 migranti al largo della Libia : La nave Alan Kurdi, gestita dalla ong tedesca Sea Eye, ha detto di aver soccorso 40 persone che questa mattina si trovavano su un gommone nel mar Mediterraneo, al largo della Libia. Sea Eye ha scritto in un tweet che

Nave Alan Kurdi soccorre 44 migranti : 00.44 "La Nave Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una Nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo annuncia su Twitter l'ong tedesca Sea-Eye che gestisce la Alan Kurdi che, dopo essere tornata nella zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, aveva ricevuto ieri pomeriggio la segnalazione di un'imbarcazione con una ...

Alan Kurdi - sbarcati a Malta i 65 migranti<br>La Nave di Sea Eye riparte verso la Libia : ...

I 65 migranti sulla Nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta : Erano stati salvati venerdì a largo della Libia e saranno trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea

Migranti - anche il capo missione della Nave Alex è indagato Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Migranti - anche il capo missione della Nave Alex è indagato Alan Kurdi cambia rotta e va verso Malta : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Alan Kurdi - la Nave con 65 migranti verso Malta : “Non si aspetti emergenza”. Ma La Valletta nega porto e minaccia uso forza : L’Alan Kurdi va verso Malta, ma La Valletta nega l’accesso alle acque territoriali e minaccia l’uso della forza. Il giorno dopo l’attracco del veliero Alex che, secondo l’intesa tra il ministro Matteo Salvini e il premier Joseph Muscat, sarebbe dovuto approdare sull’isola maltese, si profila l’ennesimo rimpallo sul “porto sicuro” dove una nave di una ong deve far sbarcare i migranti soccorsi ...

Malta nega l'accesso a Nave Alan Kurdi : 11.45 Malta ha deciso di negare l'accesso in acque territoriali alla Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea Eye, che ha a bordo 65 migranti soccorsi. Il governo ha incaricato le Forze armate "d'intraprendere le azioni appropriate, se la nave dovesse entrare" entro le 12 miglia. L'imbarcazione aveva deciso nella notte di fare rotta verso Malta dalle acque al largo di Lampedusa.

Nave Alan Kurdi cambia rotta e si dirige verso Malta. L'isola nega l'accesso nelle acque territoriali : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La Nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Nave Alex è a Lampedusa : «Acqua a bordo finita - forziamo il blocco». E l'Alan Kurdi : «Non temiamo Salvini» : Dichiarato lo stato di necessità da parte di Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno: «Questi non sono salvatori, sono complici dei trafficanti di esseri umani»