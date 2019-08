Nati oggi famosi | tutti i compleanni del mese d' agosto

Catanzaro - colpo da 8 - 5 milioni in un caveau : condanNati nove imputati della banda foggiana : Il 4 dicembre del 2016 avevano rubato 8,5 milioni di euro da un caveau della Sicurtrasport, nella periferia di Catanzaro, aperto con una ruspa dotata di martello pneumatico. Un colpo portato a termine da una banda di cerignolani, secondo gli inquirenti con il lasciapassare della ‘ndrangheta locale: armati di kalashnikov e tute mimetiche, coperti dai basisti locali e dal responsabile della sicurezza del caveau. Le persone ritenute ...

Milan-Benfica - InterNational Champions Cup oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Nuovo appuntamento con la International Champions Cup 2019, dove quest’oggi scenderà in campo il Milan di Marco Giampaolo, per una domenica americana che vedrà i rossoneri affrontare i portoghesi del Benfica, per un grande classico del calcio europeo. La sfida si svolgerà proprio quest’oggi (domenica 28 luglio), alle ore 21 italiane, presso il ?Gillette Stadium di Foxborough, casa abituale dei New England Patriots, e sarà trasmessa ...

Atletica - CampioNati Italiani 2019 : Jacobs corre in 10.10 - Bogliolo sfiora il record italiano - Trost 1.86. I risultati di oggi : A Bressanone (in provincia di Bolzano) è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, il sabato è stato purtroppo parzialmente rovinato dalla pioggia che si è a tratti abbattuta sulla pista. Marcel Jacobs era l’uomo più atteso di giornata, il velocista ha vinto i 100 metri con un interessante 10.10 (+1.7 m/s di vento) dopo il 10.15 in batteria, l’italo-americano ha confermato il tricolore ...

Atletica - CampioNati Italiani 2019 oggi : programma - orari - tv e streaming delle gare : oggi sabato 27 luglio si disputa la seconda giornata dei Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, a Bressanone (in provincia di Bolzano) si assegnano i tricolori. Attenzione soprattutto a Marcell Jacobs sui 100 metri e ad Alessia Trost nell’alto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della giornata di oggi sabato 27 luglio ai Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera. Campionati ...

Inter-Psg - InterNational Champions Cup oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il mondo del calcio non si ferma mai, e anche d’estate propone sfide molto interessanti, come quelle della International Champions Cup 2019, dove sarà impegnato in campo anche l’Inter di Antonio Conte, che quest’oggi affronterà i campioni di Francia del Paris Saint-Germain. La partita si svolgerà quest’oggi, sabato 27 luglio 2019, alle ore 13.30, presso la suggestiva cornice dell’Estadio Campo Desportivo di Macao, ...

Atletica - CampioNati Italiani 2019 oggi : programma - orari - tv e streaming delle gare : oggi venerdì 26 luglio incominciano i Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, a Bressanone (in provincia di Bolzano) si aprono le danze. Prima giornata riservata esclusivamente alle qualificazioni di alcune specialità e alle prime prove di decathlon ed eptathlon. I big sono stati esentati dai primi turni eliminatori dunque non vedremo all’opera diverse stelle. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli ...

'Men in Black : InterNational' - a giugno flop in Usa : da oggi 25 luglio nei cinema italiani : E' arrivato oggi giovedì 25 luglio nei cinema italiani il film Men in Black: International, uno spin-off della saga cinematografica iniziata nel 1997 con il primo Men in Black, diretto da Barry Sonnenfeld. In questo nuovo capitolo, al posto di Will Smith e Tommy Lee Jones, i due agenti protagonisti sono interpretati da Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già coppia collaudata dalla Marvel in Thor: Ragnarok, dove erano rispettivamente Thor e ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : bomba Firenze - condanNati 3 anarchici - 22 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: bomba Firenze, condannati 3 anarchici ma non per tentato omicidio, bensì per lesioni gravissime., 22 luglio 2019,

Juventus-Inter - InterNational Champions Cup oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo le sconfitte nei rispettivi match di esordio, Juventus e Inter si affrontano oggi alle ore 13.30 italiane al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina per il secondo turno della International Champions Cup 2019. Le due formazioni italiane, quindi, scendono in campo per il secondo appuntamento della loro competizione dopo i ko contro Tottenham (2-3) e Manchester United (0-1) a Singapore. L’incontro metterà di fronte la ...

Atletica – CampioNati Europei U20 : Larissa Iapichino in finale nel lungo - bene anche gli altri azzurri oggi in gara : Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per la finale alle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto a Larissa Iapichino per centrare la finale del lungo agli Europei under 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per la finale alle 11.18. Dopo la straordinaria ...

Tour de France – Oggi un’impegNativa frazione di montagna : percorso - altimetria e favoriti della 14ª tappa : Spettacolo assicurato Oggi al Tour de France: percorso, altimetria e favoriti della 14ª tappa Splendida prestazione, ieri, nella cronometro di Pau, di Alaphilippe. Il Francese della Quick Step ha difeso egregiamente la maglia gialla, aumentando di pochi secondi il suo vantaggio su Thomas in classifica generale. Archiviata la cronometro di ieri, i ciclisti si preparano ora ad affrontare la 14ª tappa del Tour de France, una tostissima ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Ranghieri/CamiNati e Traballi/Zuccarelli in campo oggi per le prime sfide del main draw : Si sono concluse da poco le qualificazioni del torneo 3 stelle di Edmonton in Canada che vede al via due coppie italiane, entrambe inserite nel tabellone principale: Ranghieri/Caminati in campo maschile e Traballi/Zuccarelli tra le donne. Polonia e Svizzera, con due coppie entrate nel main draw a testa, l’hanno fatta da padrone nelle qualificazioni femminili mentre in campo maschile avanzano i brasiliani Harley/Luciano e gli statunitensi ...

CampioNati del mondo di scherma - oggi le qualificazioni : Si e' alzato il sipario al Syma center di Budapest sui Campionati del mondo 2019. Il "clou", con l'assegnazione dei titoli iridati, scattera' giovedi', ma da ieri e sino a mercoledi' le pedane magiare accoglieranno la fase piu' impegnativa sul piano dei numeri e della rappresentanza dei Paesi. Le prime tre giornate di gara saranno riservate infatti alle fasi di qualificazione che determineranno il quadro del primo turno del tabellone principale ...