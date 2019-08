Museo Ferrari - A Maranello arrivano le vetture sperimentali

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 1 agosto 2019) Fino al 15 agosto ilospita un'esposizione temporanea a ingresso libero dedicata ai veicolidel Solar Challenge. Tra questi spicca Emilia 4, progettato dagli studenti dellIstituto Superiore Alfredodie del consorzio ITS Maker. Il veicolo, sviluppato con la collaborazione dell'Università di Bologna, della stessae di altre imprese della zona, parteciperà a ottobre all'evento Bridgestone World Solar Challenge 2019.Dal 1963 l'istituto intitolato al figlio di Enzo. L'esposizione conferma il legame tra lae l'Istituto Alfredo Dino, fondato nel 1963 da Enzoe intitolato al figlio prematuramente scomparso nel 1956 a 24 anni. Alfredo contribuì al progetto del V6 1.5 di Formula 1 e in seguito lascelse il nome Dino per i propulsori V6 da competizione e stradali e per alcuni modelli di serie.

