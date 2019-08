MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì | Valentino Rossi mette in chiaro le cose

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi carico a Brno : “l’approccio? Non so se è questo il problema : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

VIDEO Maverick Vinales MotoGp GP Germania 2019 : “Contento del mio giro - dalla FP4 ho trovato il giusto feeling” : Maverick Vinales è decisamente sorridente e soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Andiamo ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Marc Marquez è un fulmine su Quartararo e Vinales. Rossi e Dovizioso partiranno dalla Q1 : Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle ...

MotoGp – Concluse le FP3 del Sachsenring : Marquez beffa Quartararo - Valentino Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Marc Marquez risulta il più veloce dopo le FP3 del Sachsenring: il pilota spagnolo bissa il risultato delle Fp2 e supera Quartararo nel finale. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso fuori dai migliori 10 Marc Marquez continua a fare il bello e il cattivo tempo sul tracciato del Sachsenring. Il pilota spagnolo, vero e proprio dominatore da diversi anni nel Gp di Germania, chiude al primo posto le FP3 con un tempo di 1:20.347. Il Campione del ...

MotoGp – Brutto infortunio per Cal Crutchlow : il pilota si fa male a ginocchio e tibia cadendo… dalla bici! : Cal Crutchlow in dubbio per il Gp di Germania: il pilota britannico si fa male a ginocchio e tibia cadendo dalla bici I piloti alle cadute sono abituati e, nella maggir parte dei casi, per quanto esse si rivelino dolorose, li si rivede subito in piedi. Le cadute dalla bici però possono essere ben più dannose! L’infortunio riportato da Cal Crutchlow sa di beffa. Il pilota britannico è in dubbio per il Gp di Germania a causa di un infortunio ...

MotoGp – Dalla fiducia in Valentino Rossi agli incontri con le squadre di entrambi i piloti : le rivelazioni di Lin Jarvis : Lin Jarvis, la fiducia in Valentino Rossi e quegli incontri interni che hanno dato la svolta per Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha I piloti della MotoGp sono pronti per sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento, il nono stagionale e l’ultimo prima della pausa estiva. Al Sachsenring Valentino Rossi va a caccia del riscatto dopo tre amarissimo zeri consecutivi, che non hanno però abbattuto il Dottore ed il suo ...

MotoGp – Dalla passione per gli stronzi all’incontro con Iannone - Giulia De Lellis svela : “mi ha cercata lui - ma adesso rosica” [VIDEO] : Giulia De Lellis tra sincerità ed ironia: la fidanzata di Andrea Iannone racconta come è nata la loro relazione e non solo… E’ ormai stata ‘ufficializzata’ la relazione dell’estate 2019: Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme. Dopo i primi scoop, i due hanno deciso di uscire allo scoperto, con la bella influencer che è apparsa senza troppi ‘nascondini’ al Montmelò, per poi dedicarsi una ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp d’Olanda : Quartararo super ad Assen - Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: fuori dalla top ten Valentino Rossi e Andrea Dovizioso E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere ad Assen, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il miglior tempo. Il francese del team Petronas ha fermato il cronometro ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : risultato e classifica prove libere 1. Quartararo in testa - Dovizioso e Valentino Rossi fuori dalla top ten : Fabio Quartararo ha firmato il giro più veloce nelle prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha chiuso col tempo di 1.33.909, precedendo Maverick Vinales di 77 milesimi mentre Danilo Petrucci e Alex Rins sono terzo e quarto. Qualche difficoltà in più per Marc Marquez (sesto a sei decimi) mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso hanno faticato in maniera terribile: il Dottore è 12esimo a 0.837 mentre il ...

MotoGp – La sincerità di Valentino Rossi ad Assen - dalla caduta del Montmelò al digiuno : “ecco perchè la delusione è doppia” : A tutto Valentino Rossi: le sincere parole del pilota Yamaha alla vigilia del Gp d’Olanda La vittoria manca ormai da due anni, dal Gp d’Olanda 2017, ma Valentino Rossi non ha mai perso la motivazione. Il Dottore, a due anni di distanza dal suo ultimo successo, è pronto a tornare in pista, ad Assen, per un weekend di gara che ama molto. Non sono mancati i podi per il nove volte campione del mondo, che in questi due anni è ...

MotoGp – Marquez concentrato ad Assen - dalla richiesta ai ‘piani alti’ alle novità per Lorenzo : “utili per lui - ma io…” : Marquez concentrato e con i piedi per terra ad Assen: le parole del campione del mondo in carica nella conferenza stampa del Gp d’Olanda Ad Assen i piloti sono stati protagonisti oggi della conferenza stampa del Gp d’Olanda: la MotoGp è pronta a regalare spettacolo, con un nuovo appuntamento speciale. Marquez è concentratissimo e motivato a far bene dopo aver allungato nettamente due settimane fa con la vittoria del Montmelò. ...