Moscopoli | a giugno nel varesotto Savoini | la Lega e Dugin si sono riuniti per convegno

Fonte : fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2019) A introdurre l'evento c'è Gianluca, l'uomo chiave della trattativa per il presunto finanziamento dalla Russia verso la. A tenere lezione è Aleksandr, considerato l'ideologo di Putin. E ad ascoltare in plateai ragazzi del movimento giovanile del Carroccio. Untenuto poco più di un mese fa in provincia di Varese ha riunito tutti i soggetti protagonisti dell'intreccio tra Mosca e i leghisti. E getta nuova luce sul ruolo dinei rapporti tra i russi e il partito di Matteo Salvini.