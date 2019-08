Migranti | la Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 persone | Non torniamo in

La nave Alan Kurdi con 40 Migranti a sud di Lampedusa : «Non torneremo in Libia» : C'è anche un un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco a bordo della Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye con 40 migranti soccorsi ieri su...

La sfida dell'Alan Kurdi a Matteo Salvini : 'Non sbarcheremo i Migranti in Libia' : Nella giornata di ieri la nave Alan Kurdi, gestita dall'organizzazione tedesca Sea Watch ha raccolto 40 migranti nella zona Sar di competenza della guardia costiera libica. Successivamente all'avviso dell'avvenuto soccorso, ha però contravvenuto all'ordine ricevuto di attraccare a Tripoli. L'organizzazione che gestisce la nave "umanitaria" ha infatti comunicato alle locali autorità di considerare la Libia quale "paese in guerra" e pertanto, ...

Nave Alan Kurdi : “Non riportiamo Migranti in Libia. A bordo anche due sopravvissuti di Tajoura” : "Obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese dove è in corso una guerra civile", scrive la Ong Sea Eye su Twitter, comunicando di aver ricevuto una mail dalla Guardia Costiera libica che indicava Tripoli come porto sicuro. Fra i naufraghi ci sono anche due sopravvissuti dell'attacco al centro di detenzione di Tajoura, in cui oltre 50 persone sono state uccise: un fatto che dimostra ancor di più come queste persone ...

Migranti - la Alan Kurdi salva 40 Migranti al largo delle coste libiche. Salvini firma il divieto d’ingresso : Quaranta migranti sono stati salvati dalla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, al largo della Libia. Tra loro ci sono anche un neonato, due bambini piccoli e una donna incinta. È la stessa ong Sea Eye, proprietaria dell’imbarcazione, a renderlo noto su Twitter. Le operazioni di salvataggio sono avvenute mercoledì mattina presto. Secondo quanto riportano i media tedeschi, le persone salvate hanno raccontato di essere partite a ...

