Meteo | nuovo passaggio dell'anticiclone africano | obiettivo sud Italia Temporali

Previsioni Meteo - Centro-Sud di nuovo in preda al caldo rovente la prossima settimana : Le temperature torneranno a rialzarsi dopo un finesettimana di maltempo in tutta Italia. Da mercoledì è prevista una nuova espansione dell'anticiclone africano, che porterà temperature torride nelle regioni del Centro e del Meridione. Nelle isole sono previste temperature oltre i 40 gradi. Nel Settentrione invece il caldo sarà più sostenibile.Continua a leggere

Meteo - imminente ondata di caldo africano - l’Europa di nuovo nel forno : +42°C in Francia - +33°C in Inghilterra [MAPPE] : Previsioni Meteo – La maggior parte dei modelli ha intensificato la gravità dell’ondata di caldo africano che sta per svilupparsi la prossima settimana, tendendo verso il potenziale di temperature pomeridiane massime di oltre +40°C in alcune parti della Francia. Un gran caldo previsto anche per l’Inghilterra con temperature di +30-33°C. La mappa a 850hPa indica lo sviluppo di un classico modello di blocco ad omega, centrato sull’Europa ...

Leonardo - certificato dalla Faa il nuovo elicottero TH-119 offerto per la US Navy : è il migliore per le condizioni Meteo estreme : Leonardo ha annunciato oggi che il suo nuovo elicottero da addestramento TH-119 ha ottenuto la certificazione americana da parte della Faa (Federal Aviation Administration). Il TH-119 è l’unico elicottero monomotore al mondo attualmente certificato per operare secondo le regole del volo strumentale Ifr (Instrument Flight Rules). Questo consente ai piloti di volare e svolgere la propria missione con i più elevati standard di sicurezza in presenza ...

Maltempo dal Nord al Sud : l'allerta Meteo nel nuovo bollettino della protezione civile : A Torino sono caduti 100 millimetri di pioggia in 12 ore. E torna la neve sulle Alpi. Ora le precipitazioni si estenderanno...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “nuova ondata di forte maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : piogge e temporali intensi in arrivo su tutta la penisola [BOLLETTINI] : Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei porterà in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi. Lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interesserà dapprima il Centro e poi il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Meteo - è di nuovo allerta per la costa adriatica : rischio di maltempo estremo con venti distruttivi - nubifragi - grandine e tornado : allerta Meteo – Inizia un altro weekend di forte maltempo sull’Italia, in particolare al Centro-Sud. Una profonda depressione persiste sulla metà orientale dell’Europa con un’onda breve pronunciata sui Balcani occidentali e l’Adriatico. Ad ovest, una dorsale si espande dal Nord Atlantico sull’Europa occidentale e il Mediterraneo meridionale-sudoccidentale. Una piccola ma profonda bassa pressione attraversa la Penisola Iberica. Le zone MDT/ENH ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Meteo : nuovo peggioramento alle porte - oggi i primi temporali : Il pattern circolatorio sull'Europa centro-meridionale ha subito pesanti modifiche negli ultimi giorni : l'anticiclone sub-tropicale ha ormai definitivamente abbandonato l'Italia e ha lasciato campo...

Allerta Meteo : il maltempo si abbatte di nuovo sul Nord Italia - l’avviso e i bollettini della Protezione Civile : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali Italiane sono interessate da infiltrazioni di aria più fresca in quota che, dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, favoriranno una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, specie durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Clima-Energia : nuovo servizio Meteo-climatico prevede la produzione di elettricità da rinnovabili : prevedere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a tre mesi per una gestione sempre più efficiente della rete elettrica. È l’obiettivo dell’innovativo servizio meteo–climatico messo a punto dal progetto europeo “Sub-seasonal to Seasonal Climate Predictions for Energy’” (S2S4E), finanziato dal programma Horizon2020 con quasi 5 milioni di euro e coordinato dal Barcelona Supercomputing Center in collaborazione con 11 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso di Estofex per il Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia in questa prima parte di settimana caratterizzata da violenti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali. Anche per la giornata odierna, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per l’arco alpino e il Massiccio Centrale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 2 per la ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...