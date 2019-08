Meteo | forti temporali e grandinate domani al Nord | le zone piu' coinvolte

Previsioni Meteo Agosto - l’ultimo mese dell’estate inizierà con una veloce ma intensa ondata di caldo Africano al Sud e forti temporali al Nord [MAPPE] : Luglio è agli sgoccioli, ed è ormai tempo di focalizzare lo scenario atmosferico a medio e lungo termine con le Previsioni Meteo per Agosto: l’ultimo mese dell’Estate inizierà tra poco più di tre giorni, Giovedì 1, e si caratterizzerà subito per un’intensa (seppur breve) ondata di caldo Africano sulle Regioni del Sud. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: le temperature aumenteranno ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti al centro/sud - criticità gialla in 5 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, continua a generare condizioni di maltempo, con precipitazioni, anche temporalesche, al centro–nord, in graduale attenuazione, e l’innesco di una forte ventilazione occidentale sulle regioni centro–meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti al Sud - criticità gialla in 5 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, continua a generare condizioni di maltempo, con precipitazioni, anche temporalesche, al centro-nord, in graduale attenuazione, e l’innesco di una forte ventilazione occidentale sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : criticità per temporali forti e diffusi fino alla mezzanotte : La Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un’Allerta Meteo con criticità gialla (grado 1 su una scala di 3) per temporali forti e diffusi, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Si prevedono anche localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari e non si escludono frane superficiali e cadute massi. Domani è attesa ancora qualche precipitazione e successivamente le correnti ...

Allerta Meteo Liguria : avviso per forti temporali - grandinate e crollo delle temperature : Preceduta dai primi temporali in mattinata è ormai in arrivo sulla Liguria la perturbazione che spazzerà la calura di questa settimana e provocherà rovesci temporaleschi anche forti, grandinate, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso calo delle temperature. Sulla base delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, l’Allerta Meteo per temporali, emanata da Arpal e diffusa dalla protezione civile regionale è stata anticipata e ...

Allerta Meteo Milano : forti temporali domani - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo domani a Milano, a partire dalle 12, per il rischio di forti temporali. Dopo giorni di afa intensa, con temperature percepite oltre i 40 gradi, il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, a partire dalle ore 12 di domani, sabato 27 luglio, per il rischio di forti temporali. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle ...

Meteo Piemonte : rischio forti temporali in serata - ecco i settori coinvolti : Delle prime infiltrazioni d'aria più fresca di origine atlantica innescheranno lo sviluppo di temporali pomeridiani/serali nella giornata odierna sul Nord Italia. Le aree maggiormente interessate...

Allerta Meteo Liguria : domani crollo termico - vento e forti temporali : Dopo la nuova, intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Liguria una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali anche forti, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso abbassamento delle temperature. Ecco, allora, che la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal. L’Allerta riguarda tutte le zone di Allertamento e scatterà alle 18 di domani, sabato 27 luglio. L’Allerta è poi ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali a Torino : Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso un codice di Allerta giallo (livello 1, ordinaria attenzione) per temporali su tutto il territorio della Città metropolitana di Torino, in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio 2019, ed in estensione a sud del Po nel resto del Piemonte da domani lunedì 15 luglio. Sono previste piogge e temporali forti e localmente molto forti e potrebbero andare in crisi anche i corsi ...

Allerta Meteo Milano : criticità “arancione” per forti piogge e temporali : Il Centro regionale della Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco a partire dalle 18 di oggi, domenica 14 luglio. I fenomeni più intensi sono previsti nel corso della notte e durante la mattinata di domani, lunedì 15 luglio. L’Allerta resta gialla (ordinaria) invece per quanto riguarda la possibilità di ...

Allerta Meteo Liguria : peggioramento in arrivo - “possibili fenomeni molto forti” : Siamo ormai alle porte del peggioramento Meteo atteso sulla Liguria e che, da questa sera, coinvolgerà gradualmente tutta la regione. Secondo Arpal saranno possibili fenomeni forti o molto forti, specie durante la notte e tutta la mattinata di lunedì con rovesci, temporali e venti settentrionali in deciso rinforzo. Dunque la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal e che è stata ...

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

Allerta Meteo Firenze : codice giallo per temporali forti : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un “codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e per temporali forti nelle zone Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Valdisieve, Romagna Toscana e Valdarno Superiore in corso fino alla serata di oggi 12 luglio, mentre per le aree Mugello-Valdisieve e Valdarno Superiore anche dalla mattinata di domani 13 luglio fino al pomeriggio. ...

Meteo - nel weekend ancora rischio di grandinate e temporali forti : nuova perturbazione : Una nuova perturbazione, questa volta proveniente dalla Russia, è pronta a colpire nelle prossime ore il nostro Paese, che solo poco più di due giorni fa ha dovuto fare i conti con una eccezionale ondata di tempo perturbato, che ha causato tantissimi disagi e danni soprattutto lungo le zone costiere della fascia adriatica. Secondo quanto affermano i Meteorologi, i modelli matematici confermano che questo weekend il vortice di aria fredda russo ...