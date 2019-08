Meteo | estate dispettosa Temporali e grandinate per il primo weekend di agosto

Maltempo : 11 eventi Meteo estremi al giorno in Italia nell’estate 2019 : Dall’inizio dell’estate 2019 si contano in Italia ogni giorno in media 11 eventi meteo estremi come ad esempio tornado, grandinate e tempeste di vento e pioggia, il 75% in più rispetto all’anno scorso: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in merito all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo il Nord Italia causando milioni di euro di danni, mentre il ...

Previsioni Meteo Agosto - l’ultimo mese dell’estate inizierà con una veloce ma intensa ondata di caldo Africano al Sud e forti temporali al Nord [MAPPE] : Luglio è agli sgoccioli, ed è ormai tempo di focalizzare lo scenario atmosferico a medio e lungo termine con le Previsioni Meteo per Agosto: l’ultimo mese dell’Estate inizierà tra poco più di tre giorni, Giovedì 1, e si caratterizzerà subito per un’intensa (seppur breve) ondata di caldo Africano sulle Regioni del Sud. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: le temperature aumenteranno ...

Previsioni Meteo 24 luglio : ancora caldo record in questa estate 2019 : Oggi 24 luglio, secondo le Previsioni meteo, inizia l'apice di questa ondata di caldo che sta interessando la Penisola e tutta l'Europa Occidentale in questa estate 2019. Le temperature supereranno i 35 gradi e in alcune città sfioreranno i 40 gradi. Sarà solo il primo di due giorni di caldo record accompagnato da afa persistente che renderà alcune città torride.Continua a leggere

Meteo - l'estate sta per tornare : da domenica ondata di caldo e punte di 40 gradi : Quando tornerà il caldo? Sta già tornando. l'estate torna a fare sul serio dopo gli ultimi giorni di maltempo e temperature ampiamente sotto i 30 gradi: l'alta pressione di...

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - incendi in Sardegna e allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Meteo - l’estate va in tilt : piogge e grandine pronti a colpire l’Italia : l’estate va in tilt. Una nuova perturbazione pronta a colpire l’Italia. Dopo la grandine e le piogge dei giorni scorsi che hanno flagellato la costa adriatica. Il maltempo prende in contropiede luglio. In arrivo un’insolita perturbazione estiva con nubifragi, forti temporali e anche neve sulle Alpi. A riferirlo è Andrea Vuolo di 3bMeteo.com sottolineando che «un vortice ciclonico proveniente dall’Europa centrale causerà il transito ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Meteo - estate pazza. «Vortice ciclonico in arrivo - tornerà a sorpresa anche la neve» : Meteo, nel cuore dell'estate un'insolita perturbazione seguita da aria piuttosto fresca in quota, raggiungerà l'Italia e il Mediterraneo nella giornata di lunedì causando un...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Estate in pausa - maltempo e temperature sotto la media anche la prossima settimana : Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà Luglio ma non sembra affatto Estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado. Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio ...

Estate flagellata dal Maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le vacanze nonostante li Meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Meteo - maltempo nel weekend : ma quando torna il caldo? «Estate in crisi fino a fine luglio» : Estate in crisi almeno fino alla fine del mese: dopo una settimana all'insegna del maltempo, con trombe d'aria e grandinate a mettere in ginocchio alcune parti dell'Italia, nemmeno il...

“Estate in pausa”. Meteo - un fine settimana da incubo. Pioggia - vento e grandine : Un po’ di fresco è arrivato, lo abbiamo notato tutti. Le temperature si sono abbassate ed è stata come una manna dal cielo. Ma basta così? Sembra di no, sembra che il sole e il bel tempo abbiano lasciato spazio già da qualche giorno a brevi parentesi di Pioggia, tempesta e forte vento, che in diverse zone d’Italia hanno causato anche gravi danni. E’ il caso ad esempio di Milano Marittima e Pescara che si sono ritrovate a fare i conti solo ...

Italia flagellata dal maltempo in piena estate - esperto Meteo del Cnr a MeteoWeb : “clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...