Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 1 agosto 2019)ha perso la vita in unstradale. Ildiè rimasto vittima di un sinistro

Laprimapagina : #Messina Il poliziotto Salvatore D’Anna morto in un incidente a Villafranca - Lasiciliaweb : Schianto in moto, muore un poliziotto CLICCA PER LEGGERE - Lasiciliaweb : Schianto in moto, muore poliziotto di Messina CLICCA PER LEGGERE -