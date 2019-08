Memoria da record | ricorda un mazzo di carte in 18 secondi

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 1 agosto 2019) Imparare ala sequenza didi un interoin meno di 18. Una impresa riuscita alla nordcoreana Pang Un Sim, medaglia d'oro ai campionati del mondo didi Hong Kong. La 22enne è anche in grado di memorizzare 5.187 numeri binari in ordine e 1.772da gioco in un'ora."Non voglio dire che sia facile, ma quando ti sforzi e impari la tecnica, riesci are. Quando ti diverti a memorizzare, non è così difficile come le persone pensano". Ma quale è il suo segreto? Visualizzazione e tanta immaginazione spiega. "Per esempio, io decido che questo significa bue, questo letto. Il bue dorme sul letto che traballa e infine cade, io visualizzo tutta la scena".Facile per chi, come lei, ha studiato tecniche di memorizzazione fin da piccola visto che sono previste nel percorso di studi in Nord Corea. E si vede: con un piccolo team di sole tre persone, ...

