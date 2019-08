Meghan Markle e il principe Harry scaricano anche Carlo | altra bordata alla corona

Principe Harry : “Io e Meghan Markle avremo solo 2 figli - il pianeta è uno stagno” : Il Principe Harry e Meghan Markle non vogliono avere più di due figli. A rivelarlo è lo stesso duca del Sussex in un’intervista con l’accademica e ambientalista Jane Goodall per l’edizione speciale di Vogue Uk curata proprio dalla moglie Meghan. Harry ha rivelato che lui e la moglie, neo genitori di Archie, hanno preso questa decisione per rispettare l’ambiente. “Penso che anche grazie alle persone che ho incontrato e ai ...

Meghan Markle diventa stilista per le donne inglesi disoccupate - : Sandra Rondini Dalle pagine di Vogue UK di cui sarà editor dal prossimo numero di settembre, la Duchessa del Sussex ha annunciato la sua collaborazione con quattro brand di moda per offrire alle donne inglesi più bisognose gli abiti perfetti per un colloquio di lavoro La Duchessa del Sussex ha annunciato che sta collaborando con i brand Marks & Spencer, Jigsaw, John Lewis e Misha Nonoo per lanciare una capsule collection di ...

Meghan Markle in vacanza con la Regina Elisabetta : Tempo di vacanze anche per la Regina Elisabetta II: la ultranovantenne sovrana è pronta per partire per quel di Balmoral, dove si riposerà e trascorrerà del tempo con alcuni componenti della famiglia reale.Per la prima volta infatti anche Meghan Markle farà parte della compagnia: i duchi di Sussex saranno invitati per due settimane con Sua Maestà ed è molto probabile che l'ex attrice americana festeggi con gli altri reali il suo 38esimo ...

Il principe Harry ha rivelato quanti figli vorrebbe avere con Meghan Markle : Quasi tre mesi fa è diventato papà di Archie The post Il principe Harry ha rivelato quanti figli vorrebbe avere con Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

I vicini di casa di Meghan Markle furiosi : "Disposizioni eccessive" - : Carlo Lanna Le critiche verso Meghan Markle arrivano dai vicini del Frogmore Cottage, indignati per le eccessive misure di sicurezza messe in atto Ancora una volta la vita di Meghan Markle e del principe Harry è messa a dura prova da critiche pungenti. Secondo quanto è stato rivelato da il The Sun, news ripresa poi dal Il Messaggero, a essere furiosi per il comportamento dei duchi di Sussex, sarebbero proprio i vicini di casa che ...

Meghan Markle torna a lavorare : cosa farà a settembre la duchessa di Sussex : Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle torna a lavorare e lo fa in un ambito per lei inusuale. La duchessa di Sussex, ex attrice hollywoodiana ed ex volto della serie Suits, non...

Meghan Markle direttrice ospite di Vogue Uk a settembre : Secondo quanto riferisce Prima Comunicazione, Meghan Markle sarà la direttrice ospite di Vogue Uk per il numero di settembre, quello più importante per le riviste di moda.In realtà la duchessa di Sussex in questo caso ha voluto fare un passo indietro, preferendo lasciare spazio a 15 donne come fonte di ispirazione in giro per il mondo: si tratta di Greta Thunberg, Jacinda Ardern (Primo Ministro della Nuova Zelanda), le attrici Jane Fonda, ...

Meghan Markle per un mese sarà la direttrice di Voghe UK : Per la prima volta nella storia della rivista “Vogue”, una duchessa entra a far parte della redazione. “Siamo orgogliosi di annunciare che Sua Altezza Reale, la Duchessa di Sussex è la Guest Editor per il numero di settembre di BritishVogue” ha annunciato il profilo social di Meghan Markle e del principe Harry. Negli ultimi sette mesi, Meghan ha curato il contenuto con il caporedattore Edward Enninful e sotto il titolo “Forces for Change” ha ...

Meghan Markle sarà codirettrice di British Vogue : è la prima volta in 103 anni di storia : Una volta le principesse apparivano sulle copertine delle riviste, adesso siedono alla scrivania e dirigono i lavori. Meghan Markle, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, è la “guest editor” del numero di settembre di British Vogue: è la prima volta in 103 anni di storia della rivista. L’annuncio è arrivato dai profili ufficiali della rivista e della coppia reale, @sussexroyal: “Per sette mesi la Duchessa ha curato i contenuti del ...

Meghan Markle : ecco le donne che ammira maggiormente - : Elisabetta Esposito Meghan Markle è stata ospitata come editor di Vogue e ha dedicato la copertina alle 15 donne che ammira di più: ecco chi sono e i loro ruoli Meghan Markle è guest editor per il numero di settembre di Vogue, nell’edizione destinata al Regno Unito. Come riporta l’Irish Mirror, la duchessa di Sussex, anziché dedicare la copertina a un solo personaggio, ne ha scelti ben 15 tra le donne che ammira di più e che per lei ...