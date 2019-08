Medicina | ecco il mini-cuore umano stampato in 3D

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Importante scoperta nel campo dellarigenerativa dalla ricerca hi-tech. Un team di ricercatori della Carnegie Mellon University descrive su ‘Science‘ una nuova tecnica che permette di creare impalcature di tessuto stampate in 3D a partire dal collagene, principale proteina strutturale nel corpo. Tale metodo avvicina il campo dell’ingegneria dei tessuti alla possibilità di stampare in 3D unadulto di dimensioni standard. Per il momento, il team ha realizzato una sorta di. La tecnica ha permesso ai ricercatori di superare molte sfide associate ai metodi per la biostampa 3D esistenti, e di ottenere “una risoluzione e una fedeltà senza precedenti, utilizzando materiali morbidi e viventi”. Ciascun organo nel corpo, come il, è composto da cellule specializzate che sono tenute insieme da un’impalcatura ...

