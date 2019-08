Mediaset | il clamoroso no a Maria De Filippi | l' attrice che ha rifiutato la sua offerta

Caduta Libera - il sexy-bagnino Fregoni stende Mediaset e Gerry Scotti : l'ultimo colpo clamoroso : Nuovo clamoroso successo per Christian Fregoni. Il campione supera per la seconda volta il gioco finale de “I dieci passi” conquistando ben 45.000 euro. La dottrina economica di Thomas Malthus - nota il sito Davide Maggio - ha portato bene a Christian Fregoni, il nuovo campione di Caduta Libera!. I

Calciomercato Juventus - clamoroso “SportMediaset” : follia Paratici - Lukaku+Icardi! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere a segno il clamoroso doppio colpo firmato Lukaku più Icardi. L’attaccante belga arriverebbe con uno scambio alla pari con Dybala, mentre Icardi sarà finanziato da altre tre cessioni. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento […] More

“SportMediaset” - clamoroso : follia Juve - Lukaku+Icardi : tutti i dettagli : LUKAKU ICARDI JuveNTUS- Un doppio affare di mercato pari alla follia più totale. La Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di mettere a segno il doppio colpo offensivo targato Lukaku+Icardi. Un doppio affare clamoroso che potrebbe trovare conferma nel corso dei prossimi giorni. Di fatto, secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Paratici potrebbe studiare il […] L'articolo “Sportmediaset”, ...

Rai - clamoroso scippo a Mediaset e Pier Silvio Berlusconi? La voce su Alessandro Banfi : Secondo quanto risulta a TvBlog pare che ci sia anche un cambio nel team di autori dell'edizione 2019-2020 del contenitore pomeridiano Rai La vita in diretta. I conduttori sono Lorella Cuccarini e Alessandro Banfi. Stando a quanto si legge, Alessandro Banfi sarà a capo del team di autori di Vita in

Mediaset - Isola dei famosi ancora ad Alessia Marcuzzi? Clamoroso siluro dai piani alti : "Cambiare è un bene" : Mediaset ha deciso di riconfermare il programma L'Isola dei famosi e con esso anche Alessia Marcuzzi nei panni di conduttrice, nonostante da tempo la presentatrice sia bersagliata da pesanti critiche per non essere stata in grado di gestire in diretta varie situazioni. Leggi anche: Non solo Isola. M

Amici Vip - Michelle Hunziker accetta la proposta della De Filippi : connubio clamoroso a Mediaset : Un connubio irresistibile ai vertici Mediaset. Si parla niente meno che di Michelle Hunziker e Maria De Filippi, con la prima che ha accettato l'importantissima proposta della seconda: sarà infatti la meravigliosa showgirl svizzera a condurre la prima e attesissima edizione di Amici Vip, in onda ovv

Fuori dal Coro - clamoroso botto per Mario Giordano in prima serata : Mediaset esulta : Chiamatelo pure... un trionfo. Si parla di Mario Giordano, all'esordio in prima serata su Rete 4 con le puntate speciali di Fuori dal Coro. Un esordio pazzesco e che fa gioire sia Giordano sia Mediaset: la puntata infatti ha raggiunto il 9,1% di share, un risultato assolutamente clamoroso per Rete 4

Adrian - la pericolosissima scelta di Mediaset sul futuro di Celentano : clamoroso - su Canale 5 : Non solo Champions. Mediaset ha deciso che il prossimo autunno punterà ancora tanto sull' intrattenimento e tenterà ancora con la scommessa Celentano. Sì, perché torna Adrian, Signori, ma questa volta con la "o" finale, ovvero si pensa a uno spettacolo con il Molleggiato in carne e ossa. Così Pier S