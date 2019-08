Mc Caracalla | Italia Nostra | rimane rischio fast food a Pantheon

Mc Caracalla - Italia Nostra : Bene Mibac - ora deve intervenire su Ptpr Lazio : Roma – Italia Nostra Roma ha accolto “con viva soddisfazione la notizia che gli Uffici del Ministro Bonisoli – a cui si e’ rivolta insieme ad altre associazioni che da sempre si battono per la tutela della citta’ di Roma – abbiano revocato in autotutela le autorizzazioni del Mibac rilasciate per la trasformazione del vivaio a ridosso della Terme di Caracalla in un fast- food. Dopo le surreali dichiarazioni ...