Mario Tennis Aces è gratuito per un periodo di tempo limitato per tutti i possessori di

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno scaricare e giocare gratuitamente adal 7 al 13 agosto grazie al servizio "Giochi in Prova".Questo servizio è un nuovo sistema che sta implementando Nintendo per consentire ai giocatori di provare un gioco completo prima di decidere di acquistarlo.è il primo gioco ad essere incluso come versione di prova, mentre il Giappone ha recentemente visto l'arrivo di Captain Toad: Treasure Tracker annunciato gratuitamente questo mese.Oltre a questo, il gioco fino al 20 agosto sarà scontato del 33% perciò se dopo ildi prova vorrete acquistarlo questa è l'occasione giusta per risparmiare.Leggi altro...

