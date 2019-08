Marco Masini si sfoga sul periodo buio | La gente si toccava | dicevano che emanavo

Marco Masini mi dissero che portavo sfortuna per le canzoni che cantavo : Ospite del programma “Non disturbare” condotto da Paola Perego Marco Masini racconta “l’odissea vissuta ad inizio millennio con l’annunciato addio alle scene a causa dell’etichetta di ‘porta sfortuna’ affibbiatagli dal mondo dello spettacolo. “Io non credo nella cattiveria della gente, assolutamente non credo di essere stato odiato. La cattiveria arriva dall’odio”. “Iniziò tutto per scherzo. Lo facciamo tutti, tutti prendiamo in ...

Marco Masini racconta il periodo buio e la rinascita a Sanremo con L’Uomo Volante : “Dicevano che portavo sfortuna” : Marco Masini a Non disturbare di Paola Perego racconta il suo periodo buio e la rinascita di Sanremo con la vittoria tra i Campioni con il singolo L'Uomo Volante. Nessuno ci credeva più in Marco Masini. Nell'ambiente si diceva che portava sfortuna. Anche la sua casa discografica gli stava voltando le spalle. Le TV non lo volevano, le radio nemmeno. Fare promozione era diventato impossibile. Poi la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2004, ...

Marco Masini a Non Disturbare : la morte della madre e periodo buio : Marco Masini a Non Disturbare: la sofferenza per la morte della madre Un Masini inedito quello che abbiamo visto su Rai 1 nel programma di Paola Perego, Non Disturbare. Il cantante ha raccontato la sofferenza vissuta per la morte della madre, scomparsa quando lui aveva solo 18 anni. Una perdita incredibile che ancora porta degli […] L'articolo Marco Masini a Non Disturbare: la morte della madre e periodo buio proviene da Gossip e Tv.

Mila Suarez dedica a Francesca De Andrè la canzone di Marco Masini : “Vaf*anculo” : Mila Suarez risponde a Francesca De Andrè dedicandole la canzone di Marco Masini Che tra Mila Suarez e la nuova fidanzata di Gennaro Lillio non scorra buon sangue, non è di certo un mistero. Le due, nonostante il Grande Fratello sia terminato la settimana scorsa, continuano a punzecchiarsi a distanza. Francesca De André, durante lo sketch di Obbligo … Continue reading Mila Suarez dedica a Francesca De Andrè la canzone di Marco Masini: ...