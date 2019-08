Mara Carfagna scarica Silvio Berlusconi | un terremoto in Forza Italia | Mi spiace

Mara Carfagna propone ‘Forza Italia 4.0’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) di Vittorio Amato – L’obiettivo è costruire attraverso un ”percorso costituente e congressuale” una ‘Forza Italia 4.0′, alternativa al Pd e al fronte sovranista Lega-Fdi. Un ”movimento aperto”, soprattutto alla società civile, al passo coi tempi, radicato sì sul territorio, ma attivo sui social; una ”forza tranquilla”, di mitterrandiana memoria, ...

Carabiniere ucciso - Mara Carfagna durissima con Salvini e Di Maio : "Indegni" : La vicenda del Carabiniere Mario Rega Cerciello, ucciso a coltellate a Roma da due americani, ha indignato tutti. Anche la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, non ha potuto fare a meno di dire la sua. Dopo aver ribadito tutto il suo dispiacere per quanto accaduto, l'esponente di Forza Italia

Mara Carfagna in Senato ha agito da leader di Forza Italia : E' una Mara Carfagna agguerrita quella che è insorta mercoledì in Aula a Montecitorio attaccando il premier Giuseppe Conte e il governo. Nella sua interrogazione al premier sulla Libia, la vice presidente della Camera è sbottata: "I partner di governo all'estero giocano con la faccia dell'Italia. C'è chi gioca con la Russia, chi con Visegrad, chi con la Cina o il Venezuela di Maduro, c'è perfino chi ha giocato con i gilet gialli

Mara Carfagna all'Argentario è una meraviglia! : Mara Carfagna si gode l'estate assieme ad Alessandro Ruben. L'esponente di Forza Italia, vicepresidente della Camera, e il suo compagno sono stati paparazzati dal settimanale "Gente" tra baci e tuffi dallo yacht. Dove? all'Argentario, in provincia di Grosseto. Tuffi, bagni in mare, docce "bollenti" ed effusioni con Alessandro Ruben: ecco gli ingredienti della vacanza all'Argentario di Mara Carfagna. Ospite sullo yacht di alcuni amici, la

Mara Carfagna al mare sfoggia un bikini spettacolare : La deputata Mara Carfagna è una donna bellissima al di là delle sue funzioni istituzionali. In copertina su Gente si vede la coordinatrice di Forza Italia in bikini impegnata in un simpatico tuffo in acqua. Il bikini striminzito le sta benissimo ed esalta le sue forme. Mara si gode qualche momento di relax con il compagno Alessandro Ruben, per staccare dagli impegni politici. Di recente la Carfagna, ex ministro del governo Berlusconi, è

Mara Carfagna : "Le primarie di Forza Italia sono una lotteria di candidature - sembra la fiera della vanità" : Mara Carfagna torna a parlare di "cambiamento" all'interno di Forza Italia: "Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento molto coraggioso, perché il presidente Berlusconi il 19 giugno scorso ha aperto un processo di democratizzazione interna che prevede quello che lui stesso ha definito un passo ava

Mara Carfagna su Primarie Forza Italia : "Lotteria di candidature - sembra la fiera delle vanità" : Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati, ha parlato di autonomia delle regioni, riorganizzazione interna di Forza Italia e futuro del centrodestra con la Lega di Matteo Salvini in un'intervista al direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini: "Il partito entra in una fase rivoluzionaria, complessa e delicata su indicazione di Silvio Berlusconi. Ci piace il Salvini che governa con noi, meno quello che governa con il Movimento 5

Mara Carfagna contro Giovanni Toti : "Il suo modello? Preferisco Forza Italia più forte della Lega" : "Modello Toti? Preferisco un centrodestra con una Forza Italia più forte della Lega". Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale azzurra, interviene alla rassegna Liguria d'autore e si confronta sul palco proprio con Giovanni Toti, governatore ligure e coordinatore, insieme

Mara Carfagna - bordate contro Giovanni Toti : "Da mitomani voler pensionare Berlusconi" : Primarie, Toti, Berlusconi. Mara Carfagna vuota il sacco sul futuro di Forza Italia in una intervista con il Messaggero. "Di sicuro il presidente Berlusconi è il primo che ha avviato la fase del rinnovamento di Forza Italia e non vuole abbandonarla. Si tratta ora di trovare lo strumento migliore, pr

Luca Carabetta - la confessione politica del grillino su Mara Carfagna : "Devota ammirazione" : Lo scontro, nel M5s, è alla luce del sole: da un lato i governisti, guidati da Luigi Di Maio, dall'altro chi invece come Alessandro Di Battista spinge per la caduta del governo. Della questione, in un retroscena pubblicato su Il Giornale, se ne occupa Augusto Minzolini. Al centro della sua analisi,

Mara Carfagna e Giovanni Toti chiedono carta bianca a Silvio Berlusconi : "Altrimenti togliamo il disturbo" : Lunedì. Forse martedì. Molto, se non tutto, dipende dall'agenda di Silvio Berlusconi, diviso fra Milano e Parlamento europeo. Dal canto loro i coordinatori nazionali di Forza Italia, Giovanni Toti e Mara Carfagna, hanno consegnato agli emissari del cavaliere, in particolare al «pontiere» Ghedini, un

Carlo Calenda contro Mara Carfagna su Twitter - ecco i tweet : Carlo Calenda contro Mara Carfagna su Twitter, ecco i tweet Serie di colpi a distanza tra l'ex ministro Calenda e Mara Carfagna. I due esponenti – rispettivamente di PD e Forza Italia – hanno avuto un alterco a distanza sviluppatosi via Twitter. ecco cos'è successo. La Carfagna definisce Calenda "un ragazzino viziato" Mara Carfagna, una delle massime esponenti di Forza Italia (essendo coordinatrice

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : "La crociata contro chi fa impresa non c'entra nulla con il ponte Morandi" : A poche ore dalla demolizione dei piloni 10 e 11 del ponte Morandi (Genova), gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti, Mara Carfagna inveisce contro il Movimento 5 Stelle. "La crociata di Luigi Di Maio contro chiunque fa impresa in Italia non c'entra nulla

Il 95 per cento voterà Forza Italia per Mara Carfagna : Gentile Mara Carfagna, sono molto contento per il ruolo che le è stato dato in Forza Italia. Ho sempre votato Noi, però ultimamente stavo quasi per andare con altri partiti. Ma a questo punto no. Rimango, sia per Forza Italia che per lei nuova coordinatrice del partito. Tanti torneranno, a votarci,