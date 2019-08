Maltempo Veneto | tecnici e Protezione Civile al lavoro nel Vicentino

Maltempo : Veneto - tecnici Regione al lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.‘Oggi pomeriggio un geologo della Regione ...

Maltempo : Veneto - colpita la Pedemontana vicentina e Comuni del padovano : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - In riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni attese nella nostra regione si Comunica che un violento nubifragio ha colpito la Pedemontana vicentina, in particolare Piovene Rocchette dove registrano allagamenti, fango e ghiaia che

Maltempo : Veneto - colpita la Pedemontana vicentina e Comuni del padovano : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – In riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni attese nella nostra regione si Comunica che un violento nubifragio ha colpito la Pedemontana vicentina, in particolare Piovene Rocchette dove registrano allagamenti, fango e ghiaia che hanno invaso alcune strade. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile locale e della provincia di ...

Maltempo Veneto - bomba d’acqua - grandinate e colate di fango nel Vicentino : gente soccorsa in casa [FOTO e VIDEO] : Forte Maltempo nel Vicentino. Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume di detriti che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case. Gli occupanti anziani delle abitazioni sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano ...

Temporali e grandine in Veneto - allerta gialla per Maltempo per tutta la notte : Temporali e gradinate hanno interessato dal primo pomeriggio di oggi numerose zone del Veneto. L'area più colpita è il Vicentino dove allagamenti causati da pioggia torrenziale e vere e proprie bombe d'acqua sono stati segnalati in diverse città. La Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per diverse aree valevole fino alle 8 di giovedì 1 agosto.Continua a leggere

Maltempo : temporali in Veneto - allerta gialla fino a domattina : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - Nel pomeriggio-sera di oggi, e nella notte, altri temporali potrebbero verificarsi in alcune parti del territorio Veneto. Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valev

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione (allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valevole ...

Maltempo : domani temporali in Veneto - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - Dopo il Maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Prote

Maltempo : domani temporali in Veneto - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Dopo il Maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete ...

Maltempo : domani temporali in Veneto - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Dopo il Maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete ...

Maltempo Veneto : crollo delle temperature dopo i temporali : L’ondata di Maltempo di ieri ha portato in Veneto un crollo termico: la colonnina di mercurio è scesa di oltre 10°C rispetto alle temperature dell’ultima settimana. In pianura si registrano 19-20°C, il cielo è coperto e su molte aree della regione ha continuato a piovere, seppur con meno intensità rispetto ai nubifragi di sabato, che hanno causato danni e disagi. A causa delle forti raffiche di vento, ieri pomeriggio la Capitaneria ...

Maltempo Veneto : temporali e danni in Polesine : Inizia a fare sul serio il Maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Con il passare delle ore stiamo assistendo ad un "escalation" di temporali, che risultano sempre più diffusi e di forte...

Maltempo in Veneto : strade chiuse ed allerta della Protezione Civile : Il Maltempo colpisce ancora il Veneto: il presidente della Regione Luca Zaia e l’assessore all'Ambiente ed alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, hanno allertato il Sistema Regionale di Protezione Civile per affrontare al meglio le imminenti situazioni di pericolo, preparando e mantenendo disponibile la richiesta di riconoscimento dello Stato di Crisi per eccezionale avversità atmosferica, come previsto dalla Legge Regionale 11/2001. La ...