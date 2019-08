Maltempo | Geologi Veneto | urgente investire in prevenzione 2

Maltempo : Geologi Veneto - urgente investire in prevenzione : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - "Il Maltempo di ieri nel vicentino e la colata di fango e detriti che ha interessato Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, mette in risalto ancora una volta l’urgenza della prevenzione del dissesto idroGeologico. Frane, cadute di massi, colate di fango e di detrit

Maltempo : Geologi Veneto - urgente investire in prevenzione : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – “Il Maltempo di ieri nel vicentino e la colata di fango e detriti che ha interessato Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, mette in risalto ancora una volta l’urgenza della prevenzione del dissesto idroGeologico. Frane, cadute di massi, colate di fango e di detriti sono fenomeni naturali che trasformano e modificano la morfologia dei versanti montani e collinari. Sono eventi fisici ...

La maggior parte dei comuni italiani è a rischio idrogeologico in caso di Maltempo : gli ulivi proteggono dai pericoli : “L’ulivo rappresenta una risorsa importante contro il rischio di dissesto idrogeologico e per realizzare piani di recupero del territorio. Circa 175 milioni di ulivi (il 71% del totale) si trovano infatti su aree collinari (60%) o in montagna (11%) per complessivi 780 mila ettari. Sono piante che rappresentano un prezioso alleato perche’ riducono il pericolo di frane e smottamenti”. E’ quanto dichiarato da Unaprol a ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo Maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...