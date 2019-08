Maltempo | allerta meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti

Meteo - incubo Maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione : maltempo: in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte Maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo : a Venezia allerta meteo per domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che per tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, sono previste probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi.

Maltempo : allerta gialla in Veneto fino a domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressochè su tutto il Veneto. Lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso po

Temporali e grandine in Veneto - allerta gialla per Maltempo per tutta la notte : Temporali e gradinate hanno interessato dal primo pomeriggio di oggi numerose zone del Veneto. L'area più colpita è il Vicentino dove allagamenti causati da pioggia torrenziale e vere e proprie bombe d'acqua sono stati segnalati in diverse città. La Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per diverse aree valevole fino alle 8 di giovedì 1 agosto.Continua a leggere

Maltempo : temporali in Veneto - allerta gialla fino a domattina : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - Nel pomeriggio-sera di oggi, e nella notte, altri temporali potrebbero verificarsi in alcune parti del territorio Veneto. Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valev

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di

Allerta Meteo - il Maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Allerta arancione per il Maltempo in quattro regioni - temperature giù : Vento forte e temporali da stasera anche nelle regioni centrali. Livello di attenzione arancione in Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio. Allerta gialla, per la giornata di domani, sulle restanti regioni settentrionali e centrali, sull'Abruzzo e su parte di Molise, Campania,...

Allerta Meteo - weekend terribile : sfuriata di Maltempo estremo - temperature in picchiata di 20°C. Allarme grandine e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un terribile weeken di maltempo, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi con temperature che hanno superato i +40°C in Toscana tra Firenze e Prato e raggiunto diffusamente i +37/+38°C in pianura Padana. Proprio questo caldo così esagerato, come già accaduto tra fine Giugno e inizio Luglio, innescherà fenomeni di maltempo violentissimi: l’energia latente cumulata nei bassi strati ...

