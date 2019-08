Mai stata sposata | il segreto della donna di 107 anni

Maltempo in Toscana - “è stata una brutta nottata. A Luglio eventi così non erano Mai successi - è stato d’emergenza” : “Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. ...

Rosa Perrotta : "Dodo? Mai stata meglio in tutta la mia vita" : Rosa Perrotta, con un lungo post su Instagram, ha rotto il silenzio dopo la nascita del piccolo Domenico, frutto dell'amore con Pietro Tartaglione.prosegui la letturaRosa Perrotta: "Dodo? Mai stata meglio in tutta la mia vita" pubblicato su Gossipblog.it 26 luglio 2019 14:36.

Rosa Perrotta dopo il parto : “Io e Dodo stiamo bene - Mai stata meglio in tutta la mia vita” : Rosa Perrotta, dopo una lunga attesa nella giornata di ieri, 25 luglio 2019, ha finalmente dato alla luce il suo Domenico. La notizia dell'evento è stata divulgata subito dal neo papà Pietro Tartaglione, ma qualche ora dopo il parto ecco arrivare anche il messaggio di mamma Rosa che rassicura e ringrazia i suoi fan: "Grazie a tutti voi, siete stupendi, ci riempite il cuore".Continua a leggere

Rigirare Il Trono di Spade 8? Per la HBO la petizione dei fan non è Mai stata presa sul serio : Il Trono di Spade 8 si è concluso due mesi fa, ma le polemiche sulla controversa ultima stagione non si sono ancora placate. In occasione del tour estivo dei Television Critics Assoc., il Presidente HBO è stato costretto a intervenire sulla particolare richiesta dei fan; una petizione in cui si chiedeva di riscrivere e Rigirare il capitolo finale della serie. Ecco quanto dichiarato da Casey Bloys: "Ci sono pochissimi svantaggi nell'avere uno ...

Strana creatura marina avvistata nelle profondità del Pacifico : il “calamaro Maialino” è davvero adorabile [FOTO e VIDEO] : Gli scienziati marini hanno rilasciato il video di una Strana creatura, il calamaro maialino. L’adorabile animaletto è stato ripreso da un team di ricercatori nel suo ambiente naturale, cioè le profondità dell’Oceano Pacifico. Il curioso animale è stato avvistato dal team E/V Nautilus che stava esplorando l’atollo di Palmyra. La piccola creatura marina è stata osservata a 1.385 metri di profondità e il team di ricercatori si è fermato per ...

Deborah De Luca - Dj italiana - parte con il visto turistico per gli Usa - ma viene fermata alla dogana : «Non sono Mai stata trattata così male» : Brutta avventura per la dj partenopea Deborah De Luca. L’artista è volata negli Usa e per il Canada dove avrebbe dovuto fare alcune serate, peccato però che sia partita con un visto turistico e non lavorativo, come invece avrebbe dovuto essere, per questo alla dogana ci sono stati dei problemi. «Non avendo il visto per lavoro, per problemi di tempo, ho preferito tentare comunque, perché conosco il lavoro che c’è dietro una mia ...

Luna - il giornalista grillino insiste sul complotto : “è stata solo propaganda USA - lo Sbarco non c’è Mai stato” : “Ci sono evidenze, leggi della fisica che non tornano nella teoria dell’alLunaggio: tante cose illogiche. Un esempio? Gli astronauti comunicavano con la Terra a una velocità troppo elevata rispetto al tempo che avrebbe dovuto metterci la voce per andare e tornare dalla Luna. E poi le foto, le ombre… tanti fotografi all’epoca hanno confutato quelle immagini“. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è il ...

Mai stata sul cammello? Stasera a Scicli con I villeggianti : La meravigliosa 85enne Silvana Bosi in scena Stasera, sabato 13 luglio, a Villa Penna a Scicli dove continua la rassegna “villeggianti”

Lory Del Santo e la rivelazione choc : "Sono stata violentata più volte - ma non ho Mai denunciato" : Una lunga intervista al programma radiofonico I Lunatici quella rilasciata da Lory Del Santo che, ai microfoni di Rai Radio 2, ha voluto raccontare alcuni aneddoti della sua vita passata - tra cui anche una drammatica violenza sessuale da lei subita mentre si trovava a Londra, in Gran Bretagna.Parole sicuramente inaspettate quelle che Lory Del Santo decide di condividere con tutti gli ascoltatori, e che lasciano di stucco. "Una sera a Londra ...

Trump : la guerra con l’Iran sarà una distruzione come non è stata Mai vista prima : Sull’orlo di una guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ma il presidente americano Donald Trump assicura che non vuole

Tav : Toninelli - 'in Veneto non è Mai stata bloccata' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "La Tav in Veneto non è mai stata bloccata”. Lo ha assicurato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli, oggi a Ponte della Priula, in comune di Susegana. “Lo voglio ribadire con la totale sincerità. Non è mai stata bloccata semplicemente perch

Donna scomparsa 20 anni fa a Vicenza"E' stata uccisa e data in pasto ai Maiali" : La seconda moglie dell'allevatore Valerio Sperotto, Virginia Mihai, era sparita nel 1999. I due si stavano separando. A vent'anni di distanza si riapre il caso grazie al ritrovamento di un'unghia all'interno di una porcilaia

Valtteri Bottas - GP Francia 2019 : “Non sapremo Mai se la manovra di Seb sia stata intenzionale - io sono un pilota e non un commissario” : Valtteri Bottas arriva al GP di Francia con parecchi sassolini dalla scarpa da togliersi, certamente il suo morale non è dei più rosei dopo le ultime apparizioni piuttosto opache che hanno rapidamente affievolito le sue speranza di titolo mondiale. Il compagno di squadra Lewis Hamilton è capace di mantenere una enorme costanza, non regalando mai nulla, e come ha dimostrato Nico Rosberg l’unico modo di batterlo è riuscire a reggere a un ...

La pancetta da papà non è Mai stata così sexy. Il sondaggio : Torso scoperto e prova costume denunciano la pancetta? Niente paura, secondo un sondaggio commissionato da Planet Fitness le donne continuano a preferire il fisico dad bod rispetto agli addominali scolpiti e ai muscoli gonfi. I ricercatori hanno rilevato che quasi 7 donne su 10 trovano attraenti gli uomini con qualche chiletto in più: fa una buona impressione, trasmette sicurezza (già dalla fiducia di mostrarsi senza problemi con la ...