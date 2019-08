Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta ‘Signore degli anelli’ (5) : (AdnKronos) – In contemporanea con Sky Waka da segnalare infine che Leitner ropeways ha portato a termine un ulteriore progetto anche sull’altra delle due isole principali della Nuova Zelanda, l’Isola del Sud. Nei pressi della città di Queenstown, nel comprensorio di ‘Coronet Peak”, è stato realizzato infatti un impianto Telemix (una combinazione tra seggiovia e cabinovia). Siccome l’area è una ...

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta ‘Signore degli anelli’ : Bolzano, 1 ago. (AdnKronos) – A pochi giorni dall’inaugurazione avvenuta il 26 luglio è già stata definita come ‘l’attrazione turistica più entusiasmante della Nuova Zelanda’. Fra Vipiteno, sede di Leitner ropeways e la Nuova Zelanda ci sono più di 18.500 km di distanza. Ma la tecnologia Made in Alto Adige colma ogni gap territoriale: Leitner ropeways ha griffato la nuova cabinovia Sky Waka, che percorre 1,8 ...

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta ‘Signore degli anelli’ (4) : (AdnKronos) – Il nuovo Sky Waka, l’opera nel suo complesso è costata 15 milioni di euro, ha a disposizione oltre cinquanta cabine con ampie vetrate, dotate di portasci, impianto audio e sedili in pelle per ognuno dei dieci passeggeri che possono ospitare. Correrà dall’area di base del Bruce direttamente al Knoll Ridge Chalet, percorrendo 1,8 km in circa 5 minuti. A 2020 metri sul livello del mare, con vista mozzafiato sui ...

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta ‘Signore degli anelli’ (2) : (AdnKronos) – Un progetto che ha rappresentato anche una sfida dal punto di vista tecnologico per l’azienda di Vipiteno, considerato la presenza sull’isola del nord della Nuova Zelanda di un vulcano ancora attivo, che ha imposto particolare attenzione al posizionamento e altezza dei 14 sostegni della cabinovia, che non dovranno essere messi a rischio dalle colate di lahar, cioè colate di fango e detriti. Anche le ...

Nuova Zelanda : tecnologia Made in Italy per salire sulla vetta del Signore degli Anelli [GALLERY] : A pochi giorni dall’inaugurazione avvenuta il 26 luglio è già stata definita come «l’attrazione turistica più entusiasmante della Nuova Zelanda». Fra Vipiteno, sede di LEITNER ropeways e la Nuova Zelanda ci sono più di 18.500 km di distanza. Ma la tecnologia Made in Alto Adige colma ogni gap territoriale: LEITNER ropeways ha griffato la Nuova cabinovia Sky Waka, che percorre 1,8 chilometri su uno dei paesaggi più spettacolari del territorio ...

Made in Italy : Gi Group con Mia Pelletterie per formare artigiani di domani : Firenze, 31 lug. (Labitalia) - Saranno 236mila i profili ricercati dalle imprese del Made in Italy [...]

Coldiretti : “Nel 2019 aumento di 7 volte del grano dal Canada - concorrenza sleale al Made in Italy” : Aumenta di 7 volte la quantità di grano importato dal Canada in Italia nel 2019 dopo l’entrata in vigore del Ceta, l’accordo di libero scambio fra la UE e il Paese nord americano. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat nei primi quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018 in relazione ai controlli sul carico di oltre 19 milioni di chili di grano canadese a bordo della motonave ‘Ocean Castle’ ...

Il clima mette a rischio il Made in Italy : Il cambiamento climatico comporta impatti considerevoli anche sulla produzione agroalimentare, con conseguenze che non escludono nemmeno l’Italia, dove sono stati riscontrati mutamenti di non poco conto. Ulivi che si spostano a ridosso delle Alpi, vendemmie anticipate e un aumento della gradazione del vino sono solo alcuni esempi. Crisi climatica e prodotti Made in Italy Studi recenti hanno rilevato che ben il 98% del Pianeta è sotto l’attacco ...

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore : Rovigo, 29 lug. (AdnKronos) - Si aggiunge una quarta sorella alle tre unità del tipo Fast Patrol Vessel che il Cantiere Navale Vittoria sta realizzando nel suo stabilimento di Adria (Ro) per la Ellinikí Aktofýlaki, la Guardia Costiera greca. L’azienda specializzata nella progettazione e realizzazion

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore (2) : (AdnKronos) - Il contratto, che da oltre 41.5 milioni di euro arriva così ad avere un valore complessivo di oltre 55.5 milioni di euro, è il risultato dell’aggiudicazione di una gara internazionale indetta dal Ministero delle Politiche Marittime dello stato ellenico sostenuto (per il 90%) dal Fondo

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore : Rovigo, 29 lug. (AdnKronos) – Si aggiunge una quarta sorella alle tre unità del tipo Fast Patrol Vessel che il Cantiere Navale Vittoria sta realizzando nel suo stabilimento di Adria (Ro) per la Ellinikí Aktofýlaki, la Guardia Costiera greca.L’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza (valore della ...

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore (2) : (AdnKronos) – Il contratto, che da oltre 41.5 milioni di euro arriva così ad avere un valore complessivo di oltre 55.5 milioni di euro, è il risultato dell’aggiudicazione di una gara internazionale indetta dal Ministero delle Politiche Marittime dello stato ellenico sostenuto (per il 90%) dal Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2014-2020 dell’Unione Europea. Le quattro imbarcazioni saranno assegnate, tra l’altro, alle ...

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore (2) : (AdnKronos) – Il contratto, che da oltre 41.5 milioni di euro arriva così ad avere un valore complessivo di oltre 55.5 milioni di euro, è il risultato dell’aggiudicazione di una gara internazionale indetta dal Ministero delle Politiche Marittime dello stato ellenico sostenuto (per il 90%) dal Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2014-2020 dell’Unione Europea. Le quattro imbarcazioni saranno assegnate, tra l’altro, alle ...

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore : Rovigo, 29 lug. (AdnKronos) – Si aggiunge una quarta sorella alle tre unità del tipo Fast Patrol Vessel che il Cantiere Navale Vittoria sta realizzando nel suo stabilimento di Adria (Ro) per la Ellinikí Aktofýlaki, la Guardia Costiera greca.L’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza (valore della ...