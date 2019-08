Maas | “Russia disloca armi nucleari a ridosso dell’Ue”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Berlino, 1 ago. (AdnKronos/Dpa) – “La Russia continua a rifiutare di distruggere sistemi d’arma proibiti dai trattati malgrado appelli e offerte di dialogo, e hato le suepiù all’avanguardia nelle nostre vicinanze”, denuncia il ministro degli Esteri tedesco Heiko, in un intervento pubblicato sui giornali del gruppo ‘Redaktionsnetzwerk Deutschland’ alla vigilia dell’entrata in vigore del ritiro degli Stati Uniti dal trattato Inf, per il bando dei missili balistici a corto e medio raggio. “Quando domani ci sveglieremo, uno dei trattati di disarmo di maggior successo di tutti i tempi sarà storia”, ha sottolineato. Questi sviluppi sollevano “la decisa preoccupazione” dei paesi europei. “Se non fermiamo il collasso dell’architettura per il controllo degli armamenti su scala ...

