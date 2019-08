Luisa Corna | “Quando gira una voce su di te è come combattere contro un fantasma”

Io e te - Luisa Corna si sbottona sull'orribile voce su di lei e Umberto Bossi : "Quei giorni..." : Luisa Corna, 50 anni, si concede in una rara apparizione televisiva. Sempre bellissima e sexy, la cantante e conduttrice si racconta in tv a Io e te di Pierluigi Diaco su Rai 1 attraverso le foto della sua vita privata e professionale. Diaco, come ricostruisce il sito sussidiario.net, rivolge un app

Sono felicemente innamorata! Luisa Corna si sposa : In una recente intervista Luisa Corna rivela che presto si sposerà con il suo attuale compagno: la rivelazione a Storie Italiane. Attrice, cantante e showgirl. Luisa Corna è stata una delle donne di spettacolo più apprezzate e ammirate ad inizio degli anni 2000. Anche se si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo, decidendo di dedicarsi al teatro invece che alla musica, la sua voce è rimasta comunque nell’immaginario di ...

Luisa Corna si sposa - l'annuncio in diretta tv : Archiviato il matrimonio fake di Pamela Prati, un altro volto dello show business italico ha annunciato l'imminente lieto evento. Luisa Corna, 53 anni, ha spiazzato Eleonora Daniele in diretta tv, nel corso di Storie Italiane. Sono quasi 5 anni che stiamo insieme. Stefano è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me. La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora ...

Storie Italiane - Luisa Corna spiazza Eleonora Daniele in diretta : "Mi sa di sì" - l'annuncio bomba a 53 anni : Grosse sorprese a Storie Italiane. In studio Luisa Corna, ospite di Eleonora Daniele, annuncia di aver accettato la proposta di matrimonio del suo compagno, un ufficiale dei Carabinieri. Ancora incerta, però, la data. Possibile che le nozze slittino al 2020. "Sono 5 anni che stiamo insieme - ha spie

Luisa Corna - bellezza mozzafiato a 53 anni : ecco com’è oggi : Ci sono personaggi dello spettacolo che passano dall’essere una delle showgirl più famose e amate della tv italiana quasi al dimenticatoio. Questo è il caso di Luisa Corna. Il successo per Luisa risale al 1997, anno in cui partecipa come cantante fissa a Domenica In e appare in Nirvana, di Gabriele Salvatores. Per anni è stata uno dei volti più noti della televisione italiana partecipando a trasmissioni quali Domenica In, Controcampo, Tira e ...

Luisa Corna si sposa : “Ancora non abbiamo deciso - forse il prossimo anno” : Luisa Corna si sposa: la cantante aggiorna Eleonora Daniele Il 2019 è un anno pieno zeppo di matrimoni vip. abbiamo visto convolare a nozze tanti personaggi dello spettacolo italiano da Lorella Boccia, fino ad arrivare a Clarissa Marchese di Uomini e Donne per citarne alcune tra le ultime che hanno detto il fatidico sì. Il […] L'articolo Luisa Corna si sposa: “Ancora non abbiamo deciso, forse il prossimo anno” proviene da ...