Lotta | Mondiali cadetti Sofia 2019 | sfuma il bronzo per Veronica Braschi | ai ripescaggi

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Quarta giornata di gare aper idella categoriadella: nella femminile perde la finale per il, nei -65 kg,, che deve accontentarsi del quinto posto, invece nei -40 kg accede aiMichela Chessa, così come accade nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre non ha la stessa fortuna nei -46 kg Siria Perrone, definitivamente eliminata. Nellafemminile, categoria -65 kg,nella finale per ilviene battuta ai punti dall’uzbeka Rushana Abdirasulova, che si impone per 4-2 relegando al quinto posto l’azzurrina. Nei -61 kg Aurora Russo perde nel turno di qualificazione agli ottavi contro l’ucraina Yuliia Leskovets, che vince per schienamento quando era già avanti 8-2, ma l’avversaria arriva in finale e l’azzurrina va ai. Domani al primo turno affronterà la cinese Zhang Yue, poi in ...

zazoomnews : Lotta Mondiali cadetti Sofia 2019: va in finale per il bronzo Veronica Braschi out gli altri azzurrini - #Lotta… - FStuppia : 'Questa è la ragione per cui dico sempre di aver bisogno di piloti che rimangano da me per tre stagioni. Serve per… - zazoomblog : Lotta Mondiali cadetti Sofia 2019: nello stile libero vanno ai ripescaggi Francesco Masotti e Davide Cossu -… -