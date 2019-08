L’Oroscopo : oggi 1 Agosto : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: oggi 1 Agosto: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 1 Agosto 2019 Ariete. Iniziamo questo mese con molta energia, che vi accompagnerà per tutto Agosto. Approfittatene per lavorare ma più, anche se si tratta di progetti a breve scadenza. Devi cercare di non lasciarti sfuggire le occasioni. Potrebbe esserci qualcuno che arriva in tuo aiuto, ...

L’Oroscopo : oggi 31 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 31 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 31 luglio 2019: Ariete. Questa è una giornata positiva, in cui potresti avere delle buone notizie. Questo va a compensare i disagi e i contrasti che possono esserci stati nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni sono favoriti i contatti e le nuove conoscenze. Oroscopo 31 luglio 2019: Toro. ...

L’Oroscopo : oggi 30 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 30 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 30 luglio 2019 Ariete. Sei reduce da un lunedì pesante. Per evitare che lo sia anche questa giornata, meglio evitare discussioni. Andrà meglio con l’inizio del prossimo mese, quando le stelle saranno positive e ti aiuteranno a fare una buona programmazione del futuro. Qualche problema in ...

L’Oroscopo : oggi 27 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 27 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 27 luglio 2019. Ariete. Giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. In questo mese hai fatto il punto della situazione: le storie difficili sono state in un certo senso archiviate, mentre le unioni più solide si sono rafforzate perché hai ascoltato molto il partner. E il prossimo ...

L’Oroscopo : oggi 26 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 26 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 26 luglio 2019. Ariete. Dovresti provare a ritrovare un po’ di serenità, specialmente nei rapporti interpersonali. C’è infatti un po’ di tensione e malcontento che vanno superati. I problemi maggiori sono nei rapporti che nei mesi scorsi hanno avuto delle crisi. Cerca di mediare, specie in ...

L’Oroscopo : oggi 23 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 23 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 23 luglio 2019. Ariete. Secondo Paolo Fox è in caso che tu usi prudenza in ambito sentimentale, specie seti barcameni tra due storie, oppure se stai con una persona problematica. Ci sono alcune tensioni, alcuni problemi ancora da risolvere. Oroscopo 23 luglio 2019. Toro. Giornata ...

L’Oroscopo : oggi 20 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 20 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 20 luglio 2019. Ariete. Dovete cercare di cogliere al volo le occasioni che vi si presentano. Spesso non ve ne accorgete nemmeno e le lasciate correre via. Invece questo è il periodo migliore per approfittare delle opportunità che le stelle vi stanno offrendo, perché nei prossimi mesi ...

L’Oroscopo : oggi 19 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 19 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 19 luglio 2019. Ariete. Tra oggi e domenica potrai fare dei progetti da realizzare la prossima settimana, quando ci sarà la Luna che ti proteggerà, ripagandoti delle cose andate male nei giorni scorsi. Ci sono ancora delle incomprensioni in amore, a causa di una comunicazione non ...