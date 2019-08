L' oroscopo del giorno 3 agosto | ultimi sei segni | buon sabato per Bilancia | giù Sagittario

L'oroscopo dell'amore di coppia - 1 agosto : Ariete tenace - Acquario orgoglioso : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì mette a confronto l'emotività di una Luna posizionata in Leone con il dinamismo aggressivo di Marte, ospite dello stesso cielo astrologico. Due pianeti che si assecondano tra loro, compensandosi e interagendo per elargire una nuova vitalità in amore, che diventa più sensibile e sottile. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: una nuova determinazione è ...

L'oroscopo del 1° agosto : giornata fortunata per Cancro - Leone - Toro e Ariete : Le previsioni astrali di questa giornata si preannunciano ricche di cambiamenti, sorprese e novità per i nati sotto i segni di fuoco ed, in particolar modo, per i segni zodiacali di Ariete e Leone. Bilancia e Capricorno, stressati dalla tensioni degli scorsi giorni, avranno bisogno di molto relax. Le stelle favoriscono in amore Cancro e Toro che faranno nuovi piacevoli incontri e conoscenze. giornata da dimenticare per i Gemelli. La giornata per ...

L'oroscopo del giorno 2 agosto - da Bilancia a Pesci : amore - ottimo venerdì per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 agosto 2019 porta in primo piano le previsioni zodiacali, la classifica stelline quotidiana e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di sapere come saranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se per tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo ...

L'oroscopo di domani giovedì 1 agosto - primi sei segni : inizio del mese con Ariete al top : L'oroscopo di domani giovedì 1 agosto 2019 mette in risalto una giornata particolare, quella relativa alla partenza di un nuovo mese. Dunque pronta a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In primissimi piano pertanto i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 31 luglio : Capricorno diffidente - Vergine comprensiva : Sensazioni e sogni camminano di pari passo nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì grazie a Sole e Venere in congiunzione nel cielo astrologico del Leone. È una nuova riscoperta dell'amore, che riscalda gli affetti e al tempo stesso, gratifica l'io di alcuni segni zodiacali, producendo delle conferme costruttive per la relazione a due. In particolare nelle previsioni astrologiche seguenti sono beneficiati il Leone, Gemelli, Bilancia e ...

oroscopo del 31 luglio : sereno il Sagittario - preoccupazioni per l'Acquario : luglio è quasi giunto al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per l'ultima giornata del mese? Sarà un mercoledì sereno e positivo per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario, per i quali si apre un importante momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, destinato a raggiungere l'apice durante agosto. Al contrario l'Acquario concluderà questo secondo mese estivo con qualche preoccupazione. Ecco di seguito ...

L'oroscopo della settimana fino al 4 agosto : sentimenti al top per Sagittario e Ariete : È giunta una nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni che riguardano le giornate di fine luglio inizio agosto con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai pesci. Di seguito le stelle per il periodo fino a domenica 4 agosto 2019. Ariete: sarà un'ottima settimana a livello sentimentale. In questo periodo di vacanza potrete sfruttare le diverse occasioni che vi si presenteranno per vivere delle belle emozioni con il partner o, se ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 31 luglio : Acquario volubile - Gemelli espansivo : Il quadro dei transiti planetari è spettacolare, utile per avviare nuovi amori e dare altre possibilità ai cuori solitari di mercoledì. L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce gli incroci astrali, alla ricerca di nuove energie, tutte da investire in campo sentimentale per ritrovare la felicità. Di seguito le previsioni astrali che garantiscono un nuovo spirito d'iniziativa a ciascun simbolo zodiacale. L'oroscopo dell'amore Ariete: ...

L'oroscopo del giorno 1° agosto - 2ª sestina : trigono Marte-Luna-Sole a Giove in Sagittario : L'oroscopo del giorno 1 agosto 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni zodiacali. Target odierno la giornata dedicata in calendario a Giovedì rapportata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque sotto analisi dall'Astrologia la parte iniziale del nuovo mese, agosto. Curiosi di sapere come saranno le stelle in amore e nel lavoro? A tal proposito, si prevede una giornata ...

Oroscopo del giorno Martedì 30 Luglio 2019 Oroscopo del giorno: Ariete Oggi sarà un giorno speciale perché in ...

oroscopo del primo weekend di agosto : l'Ariete torna in gioco : Il mese di agosto è alle porte e per molti coinciderà con l'inizio delle vacanze. L'Oroscopo del primo weekend di questo nuovo mese preannuncia l'arrivo di interessanti novità per alcuni segni zodiacali come l'Acquario. Periodo ottimale per i nati sotto il segno di fuoco dell'Ariete. Tra i segni zodiacali meno fortunati in questo fine settimana ci sarà sicuramente lo Scorpione. La curiosità non mancherà di certo ed alcuni segni potrebbero non ...

L'oroscopo di domani mercoledì 31 luglio - prima sestina : fine del mese con Luna in Leone : L'oroscopo di domani 31 luglio 2019 riapre questa nuova tornata di previsioni annunciando un cambio di settore molto interessante in ambito astrologico. Curiosi di sapere quale potrebbe essere? Ebbene, pochi sono i dubbi in proposito: domani ad avere un meritato primo piano nel panorama zodiacale sarà senz'altro l'Astro della Terra. Infatti, a dare spettacolo nell'alto dei cieli in questo ultimo giorno del mese di luglio sarà l'arrivo della Luna ...

L'oroscopo del 30 luglio : Vergine e Sagittario confusi : Siamo giunti al penultimo giorno del mese di luglio. L'oroscopo del 30 luglio è pronto a svelare che cosa hanno in mente gli astri per ciascun segno zodiacale. Per esempio i nativi dei Gemelli vedono migliorare in meglio i rapporti di coppia. Le persone della Vergine, invece, sono in preda alla confusione mentale. Di seguito le previsioni astrali della giornata di martedì per i 12 simboli. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – I ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 30 luglio : Cancro lunatico - Sagittario triste : Gli astri fortunati dettano legge nelL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì e incrociano le loro energie positive, puntando su una spiccata emotività di una Luna in Cancro. Un nuovo istinto sensibile, quasi materno, lambisce alcuni segni d'acqua, stabilizzando la relazione a due e cercando di fronteggiare a un'eccessiva pigrizia, nociva per l'amore. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: buona ...