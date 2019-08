Lo scarafaggio è il nuovo animale guida per costruire robot

Fonte : wired

(Di giovedì 1 agosto 2019) Velocità e robustezza: due tra le doti più richieste neidel futuro ma anche le più difficili da sviluppare e da far coesistere in un unico corpo. Ma all’università di Berkeley, in California, un gruppo di ricercatori ce la sta facendo, ispirandosi nientemeno che al mondo degli insetti. L’in questo caso è lo, capace non solo di prendere facilmente velocità, ma anche di resistere incolume quando attraversa passaggi molto stretti, oppure subisce carichi di peso sproporzionati rispetto alla sua taglia. Nel video, le prime immagini del piccolosviluppato alla Berkeley, il cui progetto è appena apparso tra le pagine di Scienceics. (Credit video e immagine: Stephen McNally/UC Berkeley) Loè ilperWired.

