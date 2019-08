L' ipotesi dei pm Audio dell' hotel Metropol registrato da italiano | non era il primo

Serie A - è già ‘totoretrocessione’ : le ipotesi dei bookies - chi rischia di più : Dopo aver iniziato ad ipotizzare quali potrebbero essere i primi allenatori di Serie A ad essere esonerati dalle proprie squadre, prosegue l’analisi dei bookies sul prossimo campionato, che avrà inizio tra meno di un mese. Questa volta, però, gli analisti si concentrano sulle compagini che rischiano di retrocedere in Serie B. Allenatori Serie A, chi verrà esonerato per primo? Le ipotesi dei bookies, ecco chi rischia Vittime ...

Allenatori Serie A - chi verrà esonerato per primo? Le ipotesi dei bookies - ecco chi rischia : C’è attesa per l’inizio della Serie A, manca meno di un mese e poi sarà di nuovo campionato. Tra i temi che la faranno da padrone, sin subito, ci saranno gli esoneri degli Allenatori. Grana, questa, che specie in Italia non viene risolta a causa della poca pazienza dei presidenti i quali alle prime difficoltà pensano di poter trovare la soluzione sollevando dall’incarico i tecnici sotto contratto. A tal proposito, ci sono ...

I sindacati hanno firmato un’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei medici : Una buona parte dei sindacati che rappresentano i medici hanno firmato martedì notte un’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), cioè l’ente che rappresenta le pubbliche amministrazioni nelle contrattazioni collettive. Il contratto riguarda

NBA – LeBron James playmaker titolare dei Lakers : spunta l’ipotesi clamorosa : I Los Angeles Lakers sarebbero pronti a schierare LeBron James come playmaker titolare: i giallo-viola studiano la migliore strategia per sistemare i nuovi arrivi nel roster I Los Angeles Lakers hanno rinnovato completamente il proprio roster. Tanti i giocatori arrivati ad L.A. nel mercato estivo, condizione che obbliga dirigenza e staff tecnico a sedersi a tavolino per studiare una strategia efficace per far rendere al meglio la squadra. ...

Jessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019 per pubblicità? L'ipotesi di Deianira Marzano : Jessica Battistello e Andrea Filomena ancora bersaglio di polemiche. La coppia di 'Temptation Island 6', secondo Deianira Marzano, non avrebbe partecipato al programma per ricucire lo strappo post-annullamento di matrimonio, ma per fini puramente commerciali. Ecco le parole della blogger che non lasciano spiragli all'immaginazione:prosegui la letturaJessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019 per pubblicità? L'ipotesi di ...

Ue - l'ipotesi Ursula von der Leyen per la Commissione prende quota. Sì di Visegrad - no dei socialisti : prende quota il nome della ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione Europea. L'esponente della Cdu accetterebbe l'incarico qualora le...

Ue - l'ipotesi Ursula von der Leyen per la Commissione prende quota. Sì di Visegrad - no dei socialisti : prende quota il nome della ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione Europea. L'esponente della Cdu accetterebbe l'incarico qualora le...

Ponte Morandi - video del crollo sostiene l'ipotesi dell'accusa : corrosione deicavi interni : Per la prima volta la Guardia di Finanza di Genova ha reso pubblico un video in cui si vede con chiarezza il drammatico momento del crollo del Ponte Morandi di un anno fa. Basandosi sulle immagini, gli esperti hanno potuto affermare che le ipotesi dell'accusa sono del tutto fondate. Emergono nel frattempo nuovi dettagli preoccupanti. A quanto sembra, sin dagli anni 80 si vociferava di una possibile demolizione del Ponte, ma poi Autostrade per ...

Mondiali 2022 - Qatar a rischio? Le altre ipotesi dei bookmakers sui paesi ospitanti : Giornata turbolenta, quella di ieri, per Michel Platini. Prima in stato di fermo per l’accusa di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar, poi il rilascio nella notte. Ma la notizia ha messo in allerta gli analisti di Sisal Matchpoint in merito alle scommesse sul paese ospitante della prossima Coppa del Mondo. Detto che la conferma del Qatar è quasi certa, a 1.01 (puntando dieci euro si vincono dieci ...

Paul Pogba lascerà il Manchester United. ipotesi e Quote dei bookmakers : Il centrocampista francese vuole dire addio al Manchester United, ma i Red Devils chiedono 180 milioni. Ipotesi e Quote dei bookmakers sulla sua prossima destinazione.Paul Pogba ha detto addio al Manchester United. A comunicarlo è stato il diretto interessato in un tour promozionale in Giappone con uno dei suoi sponsor. Il francese dei Red Devils ha dichiarato: “Dopo tre stagioni allo United e dopo quest’anno che è stata la mia ...

La versione dei genitori di Britney Spears - Jamie e Lynne - tra rapporti tesi e ipotesi di complotto : Nella lunga vicenda personale di Britney Spears tra ricoveri, presunte pressioni e costrizioni da parte del management e della famiglia, ipotesi di addio alle scene e smentite poco convincenti, in questo 2019 molto critico per la cantante spunta anche la versione di Jamie Spears, il padre e tutore legale della popstar. L'uomo, accusato dai fan della Spears di tenerla sotto controllo con la sua autorità ormai da oltre un decennio (quando ne è ...

Taobuk : domenica 23 al Palazzo dei Congressi - Taormina “Il diritto d’autore - tra ipotesi di tutela e nuove sfide” : Cultura e presente sono sempre al centro delle tematiche affrontate da Taobuk, il festival internazionale del libro di Taormina che torna