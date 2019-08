Lewis Hamilton F1 | GP Ungheria 2019 | “Sono concentrato | non mi porto dietro negatività da

Formula 1 – Hamilton troppo lento in regime di safety car? Ecco perchè Lewis non è stato punito : Nessuna penalizzazione per Lewis Hamilton al Gp di Germania: l’analisi dettagliata del direttore di gara Masi Il Gran Premio di Germania è stata la prima gara deludente per le Mercedes dopo un inizio di stagione brillante, nel quale il team è sempre andato a podio o con entrambi i piloti o con uno solo dei due. Ieri Bottas non è riuscito a completare la sua gara a causa di un incidente, mentre Hamilton ha chiuso all’undicesimo ...

Lewis Hamilton GP GERMANIA 2019/ Video F1 incidente "Questa gara è stata un disastro" : incidente HAMILTON nel GP di GERMANIA 2019: Video F1. Mercedes fuori pista come Leclerc, poi caos ai box: "Questa gara è stata un disastro".

VIDEO Caos nel box Mercedes - meccanici impreparati nel GP di Germania : Lewis Hamilton perde tempo dopo l’incidente : Incredibile Caos nel box della Mercedes durante il GP di Germania 2019, i Campioni del Mondo si sono sempre distinti per la loro precisione e per la loro eccellenza ma oggi pomeriggio si sono fatti cogliere dal panico perché sono stati presi alla provvista. Lewis Hamilton conduceva agevolmente la gara sull’asfalto bagnato quando clamorosamente è andato lungo all’ultima curva andando a sbattere contro il muro, il britannico riesce ...

VIDEO Lewis Hamilton - incidente nel GP di Germania : sbatte contro un muro - rientra ai box - confusione degli uomini Mercedes : Lewis Hamilton ha commesso il primo errore della sua strepitosa stagione, il Campione del Mondo in carica si trovava comodamente al comando del GP di Germania ma la pioggia ha tradito anche il fuoriclasse britannico: all’ultima curva è finito nella via di fuga, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro il muro ma per sua fortuna la monoposto non ha subito grossi danni ed è riuscito a ripartire entrando subito ...

VIDEO F1 - Lewis Hamilton : “Hockenheim incredibile. Peccato per Ferrari - sarebbe stata una bella lotta” : Lewis Hamilton prosegue spedito nella sua leadership di questo Mondiale 2019 di F1, dominando il sabato del GP di Germania e conquistando la pole position con il tempo di 1:11.767, davanti a Max Verstappen (Red Bull), e al compagno Valtteri Bottas che scatterà dalla terza piazza. La notizia del giorno è il disastro Ferrari, con il doppio problema che costringerà sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc a rimontare nella gara di ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ammette : “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il contesto della battaglia” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà ...

Gp Germania - pole di Lewis Hamilton. Disastro Ferrari : tutte e due le macchine ko : Solita pole position di Lewis Hamilton nel GP di Germania. L’inglese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen su Red Bull, Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Per la Ferrari, in un giorno in cui la prima piazza era molto più che una semplice possibilità, un Disastro assoluto. Si parte con Sebastian Ve

F1 - GP Germania 2019 : Lewis Hamilton può infrangere ogni record. Tutti i prossimi obiettivi : nel mirino le vittorie di Schumacher : Il Mondiale 2019 di Formula 1 si appresta ad affrontare l’undicesimo Gran Premio di una stagione sinora dominata dalla Mercedes ed in particolare da Lewis Hamilton, leader del campionato con sette vittorie di tappa già in archivio. Il fuoriclasse britannico sta sfruttando nel migliore dei modi l’immenso potenziale della W10 per ipotecare il sesto titolo iridato della carriera e per avvicinare diversi record storici della F1 che fino ...

Formula 1 - Lewis Hamilton alza la voce : “noi piloti sappiamo meglio di chiunque su quali piste correre” : Il pilota britannico ha alzato la voce riguardo i circuiti da inserire in calendario, chiedendo che Liberty Media coinvolga anche i piloti Ogni anno il calendario di Formula 1 si allarga, coinvolgendo nuove piste e nuovi Gran Premi che, a volte, non aiutano lo spettacolo. L’ultimo esempio potrebbe essere quello di Zandvoort, tracciato stretto in cui è complicato superare. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto Lewis Hamilton, ...

F1 - Lewis Hamilton è un alieno ma ora date a Charles Leclerc una "vera" Ferrari : Ha voluto strafare eppure gli Dei dei motori lo hanno accontentato, perché in Lewis Hamilton non hanno visto la presunzione di voler essere più di quello che sente di essere. A casa sua, Silverstone, non gli bastava solo vincere (la sesta volta, un record), con quel giro veloce stampato nell' ultima

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton lancia la volata. Chiudere il titolo prima delle vacanze? : La vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno ha assunto diversi valori. In primo luogo ha permesso al campione del mondo in carica di tornare al successo di fronte al proprio pubblico, quindi ha ribadito a tutti, specialmente al suo compagno di scuderia che gli aveva soffiato la pole position sabato, che è lui il più forte. Certo, aspetti sicuramente importanti, ma il più fondamentale riguarda la classifica ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Lewis Hamilton padrone assoluto. Mondiale già deciso - Bottas unico rivale…non credibile : Superiorità tecnica devastante quella messa in mostra dalla Mercedes in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, con la scuderia di Brackley che ha conquistato quest’oggi la settima doppietta stagionale su dieci tappe disputate. Con un dominio di questa portata, la Mercedes ha già messo in cassaforte il sesto titolo iridato costruttori di fila nell’era ibrida e dunque i riflettori sono puntati sulla lotta interna tra Lewis ...

Formula 1 - Lewis Hamilton festeggia la vittoria del Gp in Gran Bretagna. Secondo Bottas e terzo Leclerc : Lewis Hamilton festeggia l'ottantesima vittoria in Formula1. Il Gp di Gran Bretagna non ha smentito le aspettative: una sfida all'ultimo minuto tra le spettacolari traiettorie di Charles Leclerc e Max Verstappen - autori dell'ennesimo duello mozzafiato come quello in Austria - e il dramma sportivo d