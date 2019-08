Lega | Renzi | ‘mobilitiamoci per chiedere dimissioni Salvini’

Marattin (Pd) vs Borghi (Lega) : “Fate manovra correttiva perché lo chiede Ue”. “Governo Renzi ha portato via soldi ai cittadini” : Poco prima che venisse dato il via libera definitivo, alla Camera, al cosidetto decreto “salva-conti”, che congela preventivamente 1,5 miliardi di euro di spese dei ministeri in attesa di verificare gli effettivi risparmi per reddito di cittadinanza e quota 100, c’è stato uno scontro a distanza tra i banchi dell’opposizione e quelli della maggioranza, in particolare tra quelli targati Lega. Per il deputato del Pd, Luigi ...

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...

Matteo Renzi : “Credo a Salvini - ma solo se querela l’uomo che ha chiesto soldi a Mosca per la Lega” : Matteo Renzi interviene sul caso dei presunti fondi russi. Lo fa da una diretta Facebook, invece che dal Senato, per evitare polemiche interne al Pd: "Mi sarei girato verso i banchi vuoti e avrei chiesto: ministro Salvini, ci sta dicendo la verità sulle inchieste? Forse vi stupisco: avrei detto in aula che credo al ministro che è il garante della sicurezza nazionale. Se egli dice di non aver preso un rublo io avrei il dovere di crederci. Fino a ...

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualcosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...

Fondi russi Lega - Renzi rinuncia a parlare in Senato : “Troppe polemiche da zingarettiani”. Il segretario del Pd : “Discussione insensata” : L’annuncio, le polemiche interne, la rinuncia. La decisione di Matteo Renzi di parlare in aula dopo l’intervento del premier Conte sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega ha creato scompiglio nel Partito democratico, con il livello dei veleni che non si è abbassato neanche dopo il passo indietro dell’ex premier, che in mattinata ha comunicato che non prenderà più la parola a Palazzo Madama. Un’inversione, ...

Che fine faranno gli 80 euro del bonus Renzi secondo la riforma fiscale targata Lega : Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia spiega come l'intenzione del Governo sia la trasformazione della spesa...

Lega-Russia - Matteo Renzi : "Troppe polemiche - rinuncio all'intervento in Senato" : Matteo Renzi non interverrà in Senato sul caso Russia-Lega. Lo annuncia lo stesso senatore dem con un post su Facebook.“Oggi il Governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro - afferma -. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui ...

Renzi ha detto che non voterà mai per un governo con il M5s o la Lega : "Non voterò mai per un governo con i 5 stelle o con la Lega". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus su La7. L'ex premier ha poi sottolineato: "non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Se poi qualcuno vuole fare l'accordo con i 5 Stelle, lo faccia pure", ma io "non voterei un governo con i 5 Stelle, vorrei che il Pd facesse l'opposizione".

Renzi ha detto che non voterà mai per un goverbo con il M5s o la Lega : "Non voterò mai per un governo con i 5 stelle o con la Lega". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus su La7. L'ex premier ha poi sottolineato: "non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Se poi qualcuno vuole fare l'accordo con i 5 Stelle, lo faccia pure", ma io "non voterei un governo con i 5 Stelle, vorrei che il Pd facesse l'opposizione".

Renzi attacca Di Maio su Alitalia : “Ma prima di parlare - colLegare il cervello fa così schifo?” : L'ex segretario dem rimarca la sua posizione: "Non penso di uscire da un partito che è il mio partito, ma è chiaro che non starò mai in un partito che da accordi con i Cinque Stelle". Tuttavia, secondo Renzi non si arriverà ad una rottura nel governo in quanto "nessuno in Parlamento vuole andare a votare". Poi torna sulla questione Alitalia: "Di Maio ha attaccato tutti i giorni i Benetton, poi, siccome era con l'acqua alla gola, li ha portati in ...

Pd - Franceschini attacca : “I pop corn di Renzi hanno portato la Lega al 35%. Un errore mettere sullo stesso piano M5s e Carroccio” : La strategia dei pop corn di Matteo Renzi? La “madre di tutti gli errori”, la base sulla quale la Lega è salita al 35% in un anno. I Cinque Stelle? Un “errore metterli sullo stesso piano” del Carroccio, perché le posizioni su Tav e reddito di cittadinanza non sono la stessa cosa di lasciare “morire la gente in mare” o accendere l’odio tutti i giorni. E quindi la soluzione: un “arco ...

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Matteo Salvini - il sospetto : "Un asse nuovo". Dietro Ursula - il complotto anti-Lega di Di Maio - Renzi e Macron : Il retroscena segreto sul "no" della Lega a Ursula Von der Leyen, dopo giorni di trattative e aperture fino al martedì mattina, a poche ore dal voto a Strasburgo, lo fornisce il Messaggero, riportando il durissimo sfogo di Matteo Salvini: "Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifa