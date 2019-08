Lecce | fermato in scooter investe agente e si schianta sulla volante

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Claudio Carollo Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per aver forzato un posto di blocco nel tentativo di fuga perché senza documenti di circolazionendo così unHa tentato di scappare al posto di blocco perché era senza patente,ndo unndosi poi contro la. Davide Ben Rizzo, un giovane 22enne di Taviano, in provincia di, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.durante un normale controllo da unadella polizia a Torre San Giovanni, località balneare nelse, si è spaventato perché senza patente, già ritirata in passato, assicurazione e revisione, e ha provato a fuggire aggravando di molto la sua posizione. Gli agenti del commissariato di Taurisano, comune vicino, avevano notato in un parcheggio al buio il ragazzo che armeggiava con uno zaino. I poliziotti, ...

