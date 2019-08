La rassegna stampa di giovedì 1 agosto - le prime pagine di calcio : “Contromossa - Inter su Dybala” : La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove ...

Le prime pagine di oggi : Le indagini sulla morte del carabiniere, Lega e 5 Stelle divisi su giustizia e autonomia regionale, e il figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia

La rassegna stampa di mercoledì 31 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juve-Lukaku - sì” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con un vero e proprio valzer di attaccanti. La Juventus si avvicina sempre di più Lukaku, può andare in porto lo scambio con il Manchester United che riguarda anche Dybala, la ...

Le prime pagine di oggi : Il funerale del carabiniere ucciso a Roma, le solite tensioni fra Lega e Movimento 5 Stelle, e il calendario della Serie A

La rassegna stampa di martedì 30 luglio - le prime pagine di calcio : “Dybala-Lukaku - si fa lo scambio” [FOTO] : La rassegna stampa di martedì 30 luglio – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi di oggi c’è il nuovo calendario di Serie A, che presenta già qualche match importante nelle prime giornate. Tiene banco poi, come sempre, il calciomercato, specialmente per quanto riguarda la questione Dybala-Lukaku. A tal proposito, il Corriere dello Sport scrive: “Dybala-Lukaku, lo scambio si fa”. Per TuttoSport è invece ...

Le prime pagine di oggi : Le indagini sulla morte del carabiniere a Roma, la foto di un sospettato legato e bendato, e l'argento di Pilato ai Mondiali di nuoto

La rassegna stampa di lunedì 29 luglio – Le prime pagine di calcio : “Dzeko o mai più - offerta a Cavani” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza la questione calciomercato, continua la telenovela legata a Edin Dzeko, l’Inter non riesce a chiudere la trattativa con la Roma e la situazione in attacco diventa sempre più complicata per Antonio Conte, ...

Le prime pagine di oggi : Le indagini sull'omicidio del carabiniere a Roma, le nuove proteste No TAV, e la vittoria della nazionale maschile di pallanuoto ai Mondiali

La rassegna stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio : “bomba sul mercato della Juventus” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, ...

Le prime pagine di oggi : Il carabiniere ucciso a Roma, Salvini contro Tria sulle tasse, e i migranti bloccati su una nave della Guardia Costiera

Le prime pagine di oggi : Mattarella chiede al governo di non litigare, il naufragio di migranti al largo della Libia, e il caldo in Europa

La rassegna stampa di venerdì 26 luglio – Le prime pagine di calcio : “valzer di attaccanti” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato in particolar modo clamoroso valzer di attaccanti che sta per prendere il via, la prima mossa è quella del Napoli con l’incontro per Pépé, attaccante del Lille che si ...

Le prime pagine di oggi : L’intervento di Conte su Lega e Russia, le proteste del Movimento 5 Stelle per la TAV, e le vittorie di Pellegrini e Paltrinieri ai Mondiali di nuoto

Le prime pagine di oggi : Le parole di Conte sulla TAV, Boris Johnson nuovo leader del Partito Conservatore britannico, e la visita di Salvini a Bibbiano