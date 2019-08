Le nuove regole sui monopattini elettrici a Milano

L’accecante bellezza della Scala dei Turchi verso l’Unesco - da oggi nuove regole : La Scala dei Turchi è sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi non solo della Sicilia ma dell’Italia intera. Con la sua roccia bianca e un mare cristallino è un’attrazione per migliaia di turisti. Su quella che è una delle spiagge più belle del mondo ora arrivano nuove regole ferree contro gli incivili. La Scala dei Turchi, la caratteristica scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare tra Realmonte e Porto Empedocle, ...

nuove regole per i campi sintetici : “fondamentali per tutelare la salute dei calciatori” : La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con l’approvazione del nuovo regolamento sui campi in erba artificiale, è la prima istituzione sportiva in Europa che ha reso obbligatorio il trattamento con detergenti igienizzanti. Questi appositi prodotti si sono dimostrati efficaci e devono essere attestati dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale) della Lega Nazionale Dilettanti (LND). “Un’ottima decisione che merita un ...

Falli di mano - punizioni e rigori : le nuove regole del calcio : Il calcio ha cambiato le sue regole. E ovviamente anche la Serie A si adeguerà. Le novità non sono poche. rigori Il portiere potrà tenere un solo piede sulla linea. Se si muove in anticipo e respinge, il rigore sarà ripetuto e il portiere sarà ammonito. Alla seconda ripetizione, quindi, dovrebbe scattare l’espulsione. Ma al Mondiale femminile la Fifa ha optato per il congelamento dei cartellini. punizioni e barriere Non si potranno più ...

Conto corrente 2020 : nuove regole in vigore per costi e oneri fiscali : Conto corrente 2020: nuove regole in vigore per costi e oneri fiscali nuove regole sul Conto corrente 2020: a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, entreranno in vigore nuove norme concernenti il rapporto tra le banche e il cliente. Al centro di tutto la trasparenza informativa, con nuovi adempimenti da parte degli istituti di credito nei confronti dei loro clienti. Cambia anche la tempistica di comunicazione bonaria al cliente ...

A Milano nuove regole sui monopattini : multe fino a 99 euro : Potranno circolare nelle aree pedonali ma con una velocità non superiore ai 6 km, sulle piste ciclabili e nelle zone 30 (limite massimo 20 km/h). Dotati di limitatori di velocità. Vietate le strade con rotaie. Parcheggio negli stalli di sosta delle biciclette

Libra - la moneta di Zuckerberg cambierà il mondo. Ma servono nuove regole : ecco quali rischi corriamo : “Get Libra before and take advantage of the benefits”. Una frase breve, secca, ammiccante. Un invito che si trova nella homepage di un sito internet che propone guadagni facili grazie alla nuova criptomoneta di Facebook: Libra. Il logo che viene ripetuto qui e lì è quello ufficiale, i colori e le gr

Le nuove regole sui falli e la sterilizzazione del calcio : Sto seguendo, come un drogato in astinenza, qualunque amichevole estiva di qualunque squadra europea e noto con scoramento che alla prima amichevole tra due italiane – Juventus e Inter – è già partita la polemica sul gol di Cristiano Ronaldo su punizione che-con-le-nuove-regole-sarebbe-stato-da-annu

Le nuove regole del calcio : Votate dall'IFAB lo scorso marzo e in vigore dallo scorso giugno, per chi avesse notato qualcosa di strano nelle amichevoli estive

nuove regole M5S : arriva il mandato zero. Raggi e Appendino non più ricandidabili : La svolta di Luigi Di Maio sulla deroga al doppio mandato miete vittime eccellenti: Virginia Raggi e Chiara Appendino, sindaci di Roma e Torino, non potranno più ricandidarsi. Dal 2021 saranno...

Instagram contro odio e violenza : nuove regole per disabilitare gli account : Nuova stretta contro pornografia, bullismo e intimidazioni: i profili verranno disabilitati in base alle violazioni

Instagram ha nuove regole per disattivare gli account che violano le norme d’uso : (Foto: Instagram) Ci sono nuove normative e regole che riguardano la disabilitazione di un account su Instagram. Il popolare social network e applicazione ha aggiornato le procedure per chiudere unilateralmente una pagina personale, quando l’account in questione è stato coinvolto in evidenti e ripetute violazioni. Tutto sarà eseguito con una certa trasparenza e tramite una comunicazione diretta con l’utente, per dare una seconda ...

