Le notizie del giorno ore 21 | 30

Ultime notizie Roma del 01-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 1 agosto in studio Giuliano Ferrigno cronache in apertura ita Melda era il padre di Finnegan lì il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Circello regali rientrato nell’ambasciata statunitense dopo aver avuto un colloquio con il figlio nel carcere di Regina Coeli a Roma all’uscita dal carcere ETA Mulder atteso da un autista è salito in ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : DUELLO NEL GOVERNO SU GIUSTIZIA E MANOVRA: SALVINI "SONO QUI PER FARE O SI VOTA", DI MAIO "BASTA SPARATE SOPRA LE RIGHE" Il leader leghista: in canoa si rema in due, qualcuno ha il freno a mano tirato. E sulla legge di bilancio convoca un nuovo incontro con le parti sociali per il 6 agosto. Il capo dei 5 stelle: servono lealta' e sostegno alle riforme. Resta lo stallo sulla giustizia: scontro sulla prescrizione. Bonafede: no a giochini per farla ...

Ultime notizie Roma del 01-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli torna alla violenza al confine di gasolio iniziano di Amazon superato reticolati aperto il fuoco sono ufficiale Due soldati riferendo glielo ha riferito il portavoce militare secondo cui la solita ora è stato quasi ucciso da altri soldati a corti per impedirgli di raggiungere o vicino villaggio dove la popolazione aveva intanto raggiunto i rifugi un carro ...

Ultime notizie Roma del 01-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’ex Ambasciatore della Corea del Nord a Roma sparito lo scorso anno ha John song Gil ha lasciato l’Italia adesso protezione lo riporta oggi la distanza su coreana Jonas citando Lo spionaggio di Seul lo ha abbandonato il suo posto di incaricato da fare in orto Reano presso l’ambasciata di Pyongyang a Roma lo scorso novembre del. parto ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IN STALLO, SCONTRO SALVINI-BONAFEDE SULLA PRESCRIZIONE Il guardasigilli: basta giochini per farla saltare. Il vicepremier: non lasciare gli italiani processabili a vita. Intesa di massima solo su giustizia civile e riforma del Csm. L'Anm: incostituzionale il sorteggio per i membri togati. MIGRANTI: L'ALAN KURDI CHIEDE L'APPRODO IN ITALIA, A BORDO UN BIMBO DI 3 ANNI CON UNA FERITA DA ARMA DA FUOCO La nave della ong ...

Formula 1 – Incidente camion Renault : arrivano buone notizie dal team - dimesso l’autista del mezzo : Il conducente del mezzo incidentato è stato dimesso dall’ospedale, così da trascorrere la convalescenza presso la sua abitazione arrivano buone notizie dalla Renault dopo l‘Incidente che ha coinvolto un proprio camion sull’autostrada M1 vicino alla città di Gyor, durante il trasferimento dal circuito di Hockenheim a quello di Budapest. Il mezzo è uscito fuori strada dopo aver urtato probabilmente le barriere divisorie ...

