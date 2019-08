L’avvocato di Gabriel | il ragazzo bendato | “Valutiamo istanza al Tribunale del

Fonte : lastampa

(Di giovedì 1 agosto 2019) La difesa: «Aspetti poco chiari, in particolare nella dinamica della fase finale della colluttazione». Il padre di Elder in carcere dal figlio

LaStampa : La difesa: «Aspetti poco chiari, in particolare nella dinamica della fase finale della colluttazione». Il padre di… - magicaGrmente22 : Legale del secondo imputato : “convinto che a questo punto ci siano delle buone probabilità che nemmeno la polizia… - allnews24eu : Carabiniere ucciso, Il legale di Gabriel bendato in caserma: «Istanza per scarcerazione» - AllNews24 - «È un raga… -