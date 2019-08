LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI | CONCERTO CAGLIARI Scaletta | c' è anche Fiorello?

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci - concerto Cagliari/ Scaletta : Bentornata principessa : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci di Cagliari presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul concerto di oggi, 1 agosto 2019.

Il concerto di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Cagliari chiude il tour negli stadi : info orari e scaletta : Si conclude con il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari, il tour che i due artisti hanno voluto dedicare a loro stessi e alla loro amicizia, in modo da trascorrere più tempo insieme. Il controllo delle tessere ha inizio alle ore 10 ed è necessario presentarsi personalmente. La consegna dei bracciali per assistere al soundcheck a seguito del controllo delle tessere sarà attiva fino alle 15,30, orario di ingresso per ...

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci «accendono» Messina - cielo di stelle al San Filippo (VIDEO) : Lo Stadio San Filippo di Messina si accende per Laura Pausini e Biagio Antonacci. In mila sono accorsi nella città dello Stretto sabato scorso per uno dei concerti del tour che i due cantanti portano in giro per gli stadi italiani. Uno dei momenti più belli, in video, è stato quando tutto lo stadio ha acceso i telefonini, trasformando le tribune e il prato in una parata di stelle al suono della bellissima voce di Laura Pausini. Con una ...

LAURA PAUSINI - una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità : Laura Pausini va in vacanza per due anni? La cantante rivela la verità Si concluderà domani, 1°Agosto, il Laura Biagio Stadi Tour” il lungo piano bar, così l’hanno definito loro, che i due artisti hanno voluto portare negli stadi di quasi tutta Italia. Le due grandi voci della musica italiana chiuderanno questo viaggio a Cagliari, […] L'articolo Laura Pausini, una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità proviene da ...

LAURA PAUSINI fa salire la figlia Paola sul palco e duetta con lei durante un concerto : La bambina è salita sul palco insieme a mamma Laura, a Pescara, e insieme hanno cantato "Primavera in anticipo"

Concerto di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Messina - info orari e scaletta per il San Filippo : Il Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Messina ci accompagna verso il gran finale di questo tour che hanno avviato con la data del 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Avviato alle 10 il controllo delle tessere che proseguirà fino alle 15,30, i fan iscritti ai fan club e regolarmente registrati potranno assistere al soundcheck a cominciare dalle 16,30. Coloro che hanno acquistato un biglietto per il settore Prato Gold, ...

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci - Concerto Messina/ Scaletta - tutte le info utili : Concerto Messina di Laura Pausini e Biagio Antonacci: i due tornano ancora con un tour straordinario. La Scaletta presenta titoli di entrambi

LAURA PAUSINI duetta sul palco con la figlia Paola : Laura Pausini durante uno dei concerti che sta tenendo in giro per l’Italia insieme a Biagio Antonacci, la piccola Paola è salita sul palco. A Pescara, Laura e Paola hanno duettato sulle note di “Primavera” in anticipo e hanno emozionato tutti. La bambina era piuttosto a suo agio in scena e ha mostrato di avere già una buona intonazione. “Un concerto indimenticabile” ha scritto la Pausini su Instagram pubblicando un video riassuntivo della ...

LAURA PAUSINI torna sul caso Bibbiano e chiarisce : “Non è un messaggio politico - sto dalla parte dei bambini” : Laura Pausini torna sul caso Bibbiano ma questa volta lo fa per specificare di quale natura fosse il suo messaggio. Nei giorni scorsi, l'artista di Solarolo aveva infatti parlato delle vicende che stanno interessando il Comune della provincia di Reggio Emilia, chiedendo che si facesse chiarezza per il bene dei bambini coinvolti. Le sue parole, come quelle di altri artisti che si sono soffermati sulla vicenda, hanno però scatenato una bufera ...