L’apprendistato è cambiato Ora rischia di diventare lavoro a basso costo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (noto anche come Apprendistato di I livello) è un strumento che possiamo considerare di politica attiva del, che permette all’Apprendista (un giovane under 24) di lavorare e allo stesso tempo seguire un percorso formativo per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. La durata del contratto non può essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni se finalizzata alla qualifica e a quattro anni nel caso di diploma professionale. L’azienda ha l’obbligo di prevedere un impegno formativo formale di 400 ore annue che possono essere interne o esterne all’azienda. Detto così appare piuttosto semplice, ma in realtà lo sviluppo di un progetto formativo e quindi di un percorso condiviso tra impresa ed ente formativo non è semplice. Altrettanto complesso è l’iter normativo necessario ...

