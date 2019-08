Lana Del Rey ha svelato la tracklist del suo nuovo album “Norman Fucking Rockwell”

Palazzo MeruLana - al via ‘Cinema dell’Invisibile’ : Roma – Si apre a Roma con una serata in ricordo del regista Ugo Gregoretti, recentemente scomparso, la rassegna cinematografica Cinema dell’Invisibile che da oggi 31 luglio al 12 agosto 2019 Palazzo Merulana proporra’ insieme all’associazione culturale Nel Blu Studios, con il patrocinio dell’Anac (Associazione nazionale autori cinematografici). Sara’ innanzitutto un’occasione per rendere omaggio, con il ...

Tennis – Lo strano caso di SvetLana Kuznetsova : campionessa del WTA di Washington senza il visto per gli USA : Svetlana Kuznetsova non potrà difendere il titolo del WTA di Washington poiché gli USA non le hanno concesso il visto per entrare nel Paese: tutta colpa dei cattivi rapporti fra Stati Uniti e Russia Nelle ultime ore il Tennis è diventato il volano di un vero e proprio caso diplomatico che non ha fatto altro che porre l’accento sui cattivi rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Russia. La Tennista russa Svetlana Kuznetsova, due volte ...

Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film “Charlie’s Angels” : Forse avevi indovinato The post Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Finalmente annunciata l’uscita dell’album di Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell : Dopo mesi in cui di Norman Fucking Rockwell nessuno sembrava avere notizie certe, Finalmente è stata annunciata l'uscita dell'nuovo album di Lana Del Rey, il settimo della sua carriera e il più anticipato sui social da snippet e interi brani. Atteso a marzo, poi rinviato a data da destinarsi - forse per evitare la concorrenza dell'artista della stessa etichetta Billy Eilish - infine sparito dai radar, sembra invece che l'album di Lana Del ...

Lana Del Rey sogna il cinema : «Vorrei essere Priscilla Presley» : In Prabal GurungIn Vivienne WestwoodIn AltuzarraIn TopshopIn Alberta FerrettiIn ShareenIn Mal-AiméeIn Wayne CooperIn Lena HoschekIn ChanelIn A.L.CIn Travilla vintageIn HoughtonIn ShareenIn Monique LhuillierIn Vivienne WestwoodIn GucciLana Del Rey sarebbe pronta a fare il proprio debutto da attrice. E poco importa che, ancora, non le sia stata fatta alcuna proposta. La cantante, secondo quanto riferito da una fonte a RadarOnline, avrebbe fatto da ...

I fan sono convinti che Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film “Charlie’s Angels” : Top secret The post I fan sono convinti che Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Lo scempio del ColLana : dopo l’Universiade sarà chiuso di nuovo : E’ stato bello rivedere lo Stadio Collana riaprire, anche se solo in parte, per permettere ai lanciatori martellisti e ai giavellottisti che partecipano all’Universiade di allenarsi. Quasi emozionante dopo anni di stop vissuti dall’impianto del Vomero. Peccato che è stata solo un’illusione e che, dopo la manifestazione, il Collana tornerà ad essere chiuso. La vicenda – drammatica, che fa arrabbiare e non poco ...

Donata alla Madonna e requisita dal vescovo : il giallo della colLana di Dolce&Gabbana : Donata a da Dolce e Gabbana alla Madonna di Palma di Montechiaro e (forse) sequestrata dal vescovo. Assume sempre più i contorni di un giallo la vicenda della collana offerta dai due celebri stilisti siciliani in segno di devozione ma, a quanto risulta a Leggo, sottratta alla città. Palma di Montechiaro era stata teatro del della sfilata di Alta Gioielleria di qualche giorno fa e, nel corso di un incontro con le suore di ...

I libri della colLana “gli Adelphi” sono scontati del 20 per cento : Qualche consiglio tascabile ed economico per chi vuole approfittarne, da Oliver Sacks ai racconti di Gadda fino a un capolavoro contemporaneo come "Limonov"