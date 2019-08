L’amarezza di Sorbillo al Corrmezz | «Ero io l’obiettivo della bomba»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ho fatto molto per riqualificare i Tribunali «Credo di avere fatto molto per riqualificare la zona dei Tribunali, di avere dato un contributo importante al rilancio di Napoli. Invece ora mi ritrovo a essere insultato e minacciato». Comincia così l’articolo di oggi del Corriere del Mezzogiorno che domenica scorsa aveva pubblicato “la notizia, contenuta in atti giudiziari, che laesplosa lo scorso gennaio davanti alla sua pizzeria di via Tribunali era diretta probabilmente ad altri: alla famiglia Esposito, che abita nello stesso palazzo e gestisce un altro locale nella zona di piazza San Gaetano. Da allora sui social si sono scatenati gli haters, che gliene hanno dette di tutti i colori”. Pasquale è un mio dipendente, non è un magistrato né un poliziotto E c’è un’intercettazione telefonica – scrive ancora il– contenuta nell’ordine di fermo ...

