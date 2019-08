L' addio di Toti a Forza Italia | Ognuno vada per conto suo

Fonte : agi

(Di giovedì 1 agosto 2019) "Non si ha intenzione di cambiare alcunché, dunque credo che questa avventura, cominciata il 19 di giugno per provare a cambiare qualcosa, onestamente finisca qua. Buona fortuna a tutti". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni, uscendo dalla sede dial termine della riunione del Tavolo delle regole per il congresso. "Mi pare che siano le condizioni per cuipersuo. Èche esce da se stessa", ha aggiunto Tori, rispondendo a chi gli chiedeva su uscirà dal partito, dopo la decisione di Silvio Berlusconi di varare un coordinamento di presidenza senza di lui.nei mesi scorsi era entrato spesso in conflitto con altri esponenti del partito per la sua linea favorevole a un rapporto più stretto con Lega e Fratelli d'. Il Coordinamento sarà costituito dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della ...

