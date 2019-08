La sua ricerca va male | studentessa si suicida lanciandosi da un aereo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Pina Francone Alana Cutland si èta forzando l'apertura di un velivolo leggero in preda alla disperazione e allo stress per un esame andatoVittima di un forte stress e di continui attacchi di panico, unasi èta in seguito a una delusione scolastica. Alana Cutland, infatti, si è lanciata da unperché la suasu una rara specie di granchi era stata bocciata. La ragazza non ha retto alla delusione e ha forzato il portellone del velivolo leggero: un passeggero e il pilota, colti di sorpresa, hanno cercato di bloccarla, bloccandole una gamba, ma la 19enne si è divincolata e si è lanciata da 5mila piedi d'altezza nel vuoto. La giovane inglese studiava all'Università di Cambridge e, come scrive Leggo, aveva da poco concluso il suo stage in Madagascar: si è uccisa mentre stava sorvolando la savana dopo aver finito le ricerche e stilato ...

