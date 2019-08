La storia di Paolo | 27 anni e un tumore alla gabbia toracica | al via la raccolta fondi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un raroall’interno della, le poche cure a disposizione, poi la scoperta di un possibile intervento in America: inizia da qui laa favore diChillè, 27enne siciliano che lotta per vivere. Ed in molti si stanno mobilitando per sostenerlo Nel pomeriggio di oggi, un partecipato corteo per sensibilizzare laa favore diChillè, partito alle 18.30 da Piazza Cairoli a Messina, ha attraversato il centro cittadino per concludersi in Piazza Duomo. Il corteo organizzato dMp Eventi, leader nell’organizzazione di eventi cittadini, che questa volta ha speso la propria esperienza e professionalità a favore di una causa sociale particolarmente sentita in città. “Unache mi ha coinvolta particolarmente, ho sentito il dovere di aiutare un nostro concittadino che sta lottando con coraggio e tenacia e che graziesua ...

Italbasket : Lui è Paolo Povìa ed è l'allenatore della Costa d'Avorio. Dalle minors lombarde ai Mondiali attraverso la Svizzera.… - PaoloLiut : @polnero @IrPacchia @emmevilla Paolo mieli un giorno ci illuminerà. #caviale #storia #poteriforti - Publicante : RT @_DAGOSPIA_: SALO' O LE 120 GIORNATE DI SODOMA, LA MALEDIZIONE DELL'ULTIMO FILM DI PIER PAOLO PASOLINI -