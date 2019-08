La storia del Fort William | torna al successo dopo 840 giorni

I film più famosi della storia - se fossero mappe : L’artista, illustratore e cartografo Andrew DeGraff, originario del Maine, crea mappe dettagliate che delineano i movimenti dei personaggi principali in alcuni dei lungometraggi più riconoscibili della storia del cinema. Realizzata a mano usando inchiostro su carta, ciascuna mappa è meticolosamente dettagliata e per la realizzazione può richiedere fino a 1000 ore. DeGraff ha iniziato la sua serie Cinemaps nel 2011 e da allora ha pubblicato ...

Epidemia di Dengue in Bangladesh : è la peggiore della storia - 13.600 casi : Il Bangladesh sta affrontando la peggiore Epidemia di Dengue mai registrata nel Paese, con oltre 13.600 casi diagnosticati nel solo 2019. Solo nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati oltre mille casi, tra cui molti bambini: lo ha reso noto un funzionario del Ministero della Sanità, secondo quanto riporta la CNN. Secondo i dati ufficiali, 8 persone sono morte da gennaio a oggi e nel solo mese di luglio la febbre trasmessa dalle zanzare ha ...

Control : un nuovo video gameplay ci mostra una delle missioni della storia : Control è il nuovo atteso gioco di Remedy previsto in uscita per PC, PS4 e Xbox One alla fine del prossimo mese. Il titolo è stato già protagonista della nostra approfondita anteprima e si è già mostrato in alcuni video gameplay, che ci hanno permesso di capire alcune delle meccaniche di gioco.Mancano diverse settimane prima di poter mettere le mani sul titolo, ma, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo filmato di gameplay da IGN, che ci ...

Rosso - verde - via! La storia del semaforo : In tutto il Mondo abbiamo nelle nostre strade i semafori per la regolamentazione del traffico stradale impostati con due colori base, il Rosso che significa “stop”, e verde il cui significato è di “Avanzare”, “via”, “partenza”. C’è poi il giallo il cui utilizzo varia nei diversi Stati e Continenti, ma che può segnalare uno stato d’attenzione, che precede il Rosso o anche il verde. Ma ...

SFOOTING/ Breve storia del signor Ugo Canugo - al quale ricrebbero i capelli : I ComicAstri si prendono una pausa agostana e lo fanno cimentandosi con un racconto Breve, che vi terrà compagnia per una ventina di giorni o giù di lì

Cessione Sampdoria - Ferrero : “Mi sembra la storia della sora Camilla - tutti la vogliono nessuno se la piglia” : “Cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport – ma se ...

Veera Kinnunen - il primo post dopo la notizia della storia con Osvaldo : «Tutti sorrisi». Fan furiosi : «Rispetto per Oradei» : Veera Kinnunen e il primo post dopo la notizia della storia d'amore con Dani Osvaldo. L'insegnante di Ballando con le Stelle si trova in Argentina, terra natale dell'ex calciatore, per le...

Sampdoria - la solita ironia di Ferrero : “la storia della cessione sembra quella della sora Camilla…” : A margine della presentazione dei calendari, il presidente della Sampdoria ha parlato dell’ipotesi cessione Massimo Ferrero non ha intenzione di vendere la Sampdoria, almeno finché non arrivi un’offerta irrinunciabile. Il numero uno blucerchiato ha parlato a margine della presentazione del calendario di serie A negli studi Sky, utilizzando la sua solita ironia: “quella della cessione sembra la storia della sora Camilla, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto la storia a Gwangju. I numeri della Nazionale in Corea del Sud : Ammettiamolo, un po’ mancherà alzarci alle 03.00 italiane per assistere alle batterie. Quanti pensieri su quel che gli azzurri avrebbero potuto fare a Gwangju (Corea del Sud), sede dei Mondiali 2019 di Nuoto. Storie di pronostici, storie di aspettative e storie di attese. Ebbene, la Nazionale italiana ha centrato il suo obiettivo. E’ stata l’edizione dei record: numero di medaglie (8) e finalisti (23). Cancellati i primati di ...

“Antropocene-L’epoca” - la testimonianza di un momento critico nella storia geologica del pianeta : “Antropocene – L’epoca umana” è frutto della collaborazione quadriennale tra il fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier che, combinando arte, cinema, realtà virtuale e ricerca scientifica, documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla terra e testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali. Terzo capitolo di una trilogia che include ...

Italia campione del mondo di pallanuoto per la quarta volta nella sua storia : Il Settebello scrive una pagina di storia. L’Italia è campione del mondo di pallanuoto per la quarta volta nella sua

Pallanuoto - CAMPIONI DEL MONDO! Settebello sul trono - distrutta la Spagna - quarto trionfo della storia! : E sono quattro. Quattro titoli per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile: ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) è festa tricolore! Il Settebello è campione del mondo. Dopo Cali 1975, Roma 1994, Shanghai 2011 arriva il trionfo in terra coreana. Una manifestazione iridata in pieno crescendo, giocata davvero al meglio, che Pietro Figlioli e compagni si sono aggiudicati con pieno merito. In finale non c’è davvero stata storia: a metà ...

La miss 23enne ha il quoziente intellettivo di un genio e farà il medico : la sua storia fa il giro del web : Essere una reginetta di bellezza può aprire molte porte nel mondo della moda e dello spettacolo, ma la 23enne Bhasha Mukherjee ha le idee chiare: il concorso di miss Inghilterra sarà solo una parentesi nella sua vita prima di dedicarsi completamente alla medicina. La ragazza, di cui stanno parlando molti tabloid come “Il Daily Mail”, ha un quoziente intellettivo al di sopra della media, ha conseguito due lauree e parla ben cinque ...

Repubblica : Pépé - l’affare più costoso della storia del Napoli - ma non una follia : De Laurentiis ha giocato in maniera totalmente differente dalle sue solite regole per l’affare PèPè, lo sottolinea oggi la Repubblica, come aveva fatto anche ieri in radio Biasin. È proprio il presidente del Napoli, la variabile diversa in questa trattativa. Per Pépé sono pronti sul piatto 60 milioni cash più Ounas, un’operazione da 85 milioni, una cifra mai spesa dal Napoli. Dopo il summit a Dimaro si attendono le decisioni prese ...