La Stagione X di Fortnite è qui | i dettagli della patch 10 00 tra B R U T O | Zone di

La Stagione X di Fortnite è qui : i dettagli della patch 10.0 tra B.R.U.T.O. - Zone di Fenditura e molto altro : Dopo l'annuncio riguardante i server offline eccoci finalmente di fronte alla tanto attesa patch 10.00 che introduce le primissime novità della Stagione X di Fortnite.Qui di seguito potete trovare le novità principali di Battaglia Reale mentre per tutti gli altri dettagli potete dare un'occhiata al sito ufficiale.Pass battaglia Stagione XLeggi altro...

Fortnite Stagione 10 disponibile : Tutte le novità introdotte : Quest’oggi parte ufficialmente la Stagione 10 di Fortnite, la quale porta con se novità molto interessanti. In concomitanza sarà reso disponibile in giornata l’aggiornamento 10, nell’attesa potete acquistare il nuovo Pass Battaglia oltre che scoprire le novità che vi riportiamo a seguire. Fortnite: Le novità della Stagione 10 La Stagione 10 di Fortnite porta nuovi contenuti esclusivi tra emote, ...

Fortnite : server tra poco offline per l'arrivo della Stagione X : Dopo teaser e supposizioni più o meno strampalate sta finalmente per arrivare il momento di scoprire da vicino cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 10 o Stagione X di Fortnite.Gli appassionati si aspettano grandi novità e tra pochi minuti i server andranno finalmente offline per accogliere un aggiornamento che a quanto pare sarà molto più corposo del solito. Questo fa pensare a dei cambiamenti radicali per la mappa e per il lore del battle ...

Fortnite : il trailer della Stagione 10 mostra eventi e skin già apparse in passato : Manca ormai solo un giorno all'inizio delle stagione 10 di Fortnite ed Epic Games ha deciso di pubblicare il filmato di presentazione integrale del nuovo ed attesissimo evento.Il breve filmato di circa un minuto mostra l'iconico personaggio del battle royale venire colpito dall'esplosione della Sfera di Sponde del Saccheggio ed in seguito entrare in una sorta di tunnel spazio-temporale, in cui vediamo diversi riferimenti a eventi, skin, location ...

Aspettando l’inizio di Fortnite Stagione 10 : ecco gli oggetti aggiornati del negozio : Si avvicina a passi da gigante il debutto di Fortnite Stagione 10, vale a dire la prossima evoluzione del celebre shooter costruttivo a marchio Epic Games. Shooter che, con i Mondiali appena finiti, non può non guardare ancora al futuro, essendo giocatissimo su un po' tutte le piattaforme - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. In particolare, è la sua Battle Royale ad attirare pubblico e curiosi, ...

Fortnite : una nuova immagine teaser della Stagione 10 lascia presagire il ritorno di alcune skin classiche : Ormai ci stiamo avvicinando sempre più all'inizio della Stagione 10 di Fortnite ed Epic Games ha pubblicato tramite i suoi canali social la terza immagine teaser dedicata all'atteso evento.L'immagine pubblicata oggi 30 luglio ci porta a pensare che vedremo una delle skin classiche del titolo, precisamente parliamo del costume Deriva, skin sbloccabile tramite il Pass della Battaglia della Stagione 5. Secondo alcune teorie la Stagione 10 sarà un ...

Fortnite Stagione 10 : Epic Games pubblica una nuova immagine : Durante il torneo Fortnite World Cup, Epic Games ha mostrato al mondo la prima immagine dedicata alla Stagione 10 in arrivo questa settimana.Nella giornata di oggi Epic ha deciso di mostrare attraverso Twitter una nuova immagine. In questo caso si vede un Mech gigante, il che significa che i robottoni potrebbero arrivare con la prossima Stagione. Inoltre potremo aspettarci nuove immagini tra domani e dopodomani, in attesa proprio della Stagione ...

La prima immagine della Stagione 10 di Fortnite tra il ritorno di Magazzino Muffito e viaggi temporali : La Fortnite World Cup non è stata semplicemente l'occasione per decretare i migliori giocatori del battle royale di Epic Games ma come promesso alla fine dell'evento è stata mostrata la prima immagine teaser dedicata alla Stagione 10.Ovviamente una sola immagine non ci permette di avere delle indicazioni precise sulla Stagione ma sicuramente alimenta non poche speculazioni da parte degli appassionati, che stanno cercando di capire quali ...

Fortnite Stagione 10 vedrà il ritorno di una location amata dai fan? : La Fortnite World Cup 2019 si è conclusa nella giornata di ieri, con il trionfo del sedicenne Bugha che si è portato a casa una prima moneta da ben tre milioni di dollari (sebbene gli accordi preventivi prevedessero una divisione del montepremi in questione con il team statunitense The Sentinels, si cui il giocatore fa parte, ndr). Un evento che ovviamente ha attirato le attenzioni di un pubblico foltissimo, con centinaia di migliaia di utenti ...

Fortnite : la misteriosa sfera luminosa potrebbe essere protagonista della Stagione 10 : Potete amarlo oppure odiarlo, tuttavia Fortnite è senza dubbio uno dei titoli più famosi, questo anche grazie ad una Epic Games che non perde occasione di inserire eventi a tema con cui far divertire i giocatori.A tal proposito, l'evento Final Showdown è iniziato qualche giorno fa ed ha visto una sanguinosa battaglia tra un mostro con occhio solo ed un gigantesco robot. Ad un certo punto della battaglia, il robot è riuscito ad infliggere un duro ...

Le novità di Fortnite Stagione 10 al 17 luglio : i robot pronti a combattere? : Non manca poi molto al debutto di Fortnite Stagione 10 e di quella che speriamo sia una vera e propria valanga di novità per lo shooter costruttivo a marchio Epic Games. Come annunciato dalla compagnia di sviluppo americana, la prossima season del gioco partirà infatti il primo agosto. E dovrà coinvolgere i giocatori su un po' tutte le piattaforme - che siano personal computer, console o dispositivi mobile - con contenuti mai visti prima, oltre ...

Fortnite Stagione 10 : data - quando inizia e durata. Le anticipazioni : Fortnite stagione 10: data, quando inizia e durata. Le anticipazioni Cresce l’attesa per l’inizio della stagione 10 di Fortnite: dall’11 luglio 2019 comincerà la settimana 10, quella conclusiva in pratica, della stagione 9. Poi bisognerà aspettare ancora visto l’appuntamento con la Fortnite World Cup a fine mese. Fortnite 9.20: novità aggiornamento giugno 2019, cosa cambia quando finisce la stagione 9 Dunque, la stagione 9 si avvia ...

Tutto pronto per Fortnite Stagione 10 - ecco quando inizia e quanto dura : Si scrive Fortnite Stagione 10, si legge evoluzione. Quella della Battaglia Reale più giocata di sempre, che da ben nove season impazza su un po' tutte le piattaforme disponibili sul mercato, vale a dire PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android. Con lo shooter online interessato dalle Sfide della Settimana 10 della Stagione 9, gli sviluppatori di Epic Games guardano allora al futuro, ...

Settimana 10 di Fortnite Stagione 9 : ecco tutte le nuove Sfide in arrivo : La Battaglia Reale di Fortnite Stagione 9 è ormai entrata pienamente nel vivo. Anzi, addirittura si è avviata verso le sue battute finali. Le stesse che gli sviluppatori di Epic Games puntano a rendere indimenticabili per tutti quei videogiocatori quotidianamente impegnati sui server del loro shooter costruttivo online. Questo perché, mentre il Sottosopra di Stranger Things 3 ha invaso la grande isola di gioco, allo stesso tempo continuano a ...