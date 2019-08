La ricerca va male | studentessa di 19 anni si lancia da un aereo | muore durante il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Aveva lavorato a lungo per quellama, alla fine, non aveva raggiunto i risultati sperati. E, presa dallo sconforto, nel viaggio di ritorno a casa dallo stage in Madagascar, ha forzato l’apertura del piccoloda turismo su cui viaggiava e si èta di sotto, nel vuoto. Così è morta a 19Alana Cutland, unainglese dell’università di Cambridge che era andata nell’isola africana per un tirocinio, come riferisce il Guardian. Alana Cutland era a bordo di un piccolo, tipo Cessna, e stava sorvolando la savana dopo aver studiato una rara specie di granchi nell’area di Anjajavy quando all’improvviso si è alzata, ha forzato il portellone e, una volta aperto, si è gettata di sotto davanti agli occhi sbigottiti di un turista britco, Ruth Johnson, e un’altra donna. I due hanno tentato di salvarla, prendendola per una ...

