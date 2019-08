La nave Alan Kurdi verso Lampedusa | non sbarcheremo in Libia

nave Alan Kurdi - Salvini : “Il governo tedesco ci sta ricattando. Basta - mi sono rotto le palle” : "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi. Mi scrivono che loro si prendono i 30 migranti della Gregoretti se noi facciamo sbarcare i 40 a bordo di quella Nave che si sta avvicinando a Lampedusa": così Matteo Salvini torna sul caso della Nave Alan Kurdi, senza risparmiare da attacchi Francia e Germania.Continua a leggere

Migranti - nave Alan Kurdi verso Lampedusa. Salvini : divieto d'ingresso : Migranti, nave Alan Kurdi verso Lampedusa. Salvini: divieto d'ingresso L'ong tedesca Sea Eye annuncia che la nave ha messo in salvo 40 persone al largo delle coste libiche, tra loro ci sono donne a bambini, e cercano in Italia il porto sicuro. Salvini ribadisce "il divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali ...

nave Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 migranti soccorsi : Martedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed i colleghi Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane della Nave umanitaria

nave Alan Kurdi prosegue rotta a nord : 12.10 La Alan Kurdi, la Nave della ong SeaEye con a bordo 40 migranti soccorsi ieri al largo della Libia,continua a navigare verso nord ed è a sud di Lampedusa. Ieri il ministro dell'Interno Salvini e i colleghi Toninelli e Trenta hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane. La Guardia costiera libica ha indicato Tripoli come porto sicuro, ma la Ong rifiuta di riportare lì i migranti:in 3 sono sopravvissuti ...

nave Alan Kurdi : “Non riportiamo migranti in Libia. A bordo anche due sopravvissuti di Tajoura” : "Obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese dove è in corso una guerra civile", scrive la Ong Sea Eye su Twitter, comunicando di aver ricevuto una mail dalla Guardia Costiera libica che indicava Tripoli come porto sicuro. Fra i naufraghi ci sono anche due sopravvissuti dell'attacco al centro di detenzione di Tajoura, in cui oltre 50 persone sono state uccise: un fatto che dimostra ancor di più come queste persone ...

nave Alan Kurdi soccorre 44 migranti : 00.44 "La Nave Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una Nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo annuncia su Twitter l'ong tedesca Sea-Eye che gestisce la Alan Kurdi che, dopo essere tornata nella zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, aveva ricevuto ieri pomeriggio la segnalazione di un'imbarcazione con una ...

Alan Kurdi - sbarcati a Malta i 65 migranti<br>La nave di Sea Eye riparte verso la Libia : ...

I 65 migranti sulla nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta : Erano stati salvati venerdì a largo della Libia e saranno trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea

Migranti - anche il capo missione della nave Alex è indagato Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale