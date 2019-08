La lettera di Amanda Knox | “Mi sposo nel 2020 | spesi in Italia 10mila dollari per la

SkyTG24 : Amanda Knox: “Falsità sul viaggio in Italia e il mio matrimonio” - NewsMondo1 : Amanda Knox bacchetta l’Italia: Su di me falsità - 73deva73 : RT @SkyTG24: Amanda Knox: “Falsità sul viaggio in Italia e il mio matrimonio” -

(Di giovedì 1 agosto 2019)e il fidanzato Christopher Robinson chiariscono con unaall’Ansa "alcune falsità" sul viaggio a Modena per il Festival della Giustizia Penale e sulla raccolta fondi per il loro matrimonio. "Abbiamo speso oltre" inper la "sicurezza”. Sul matrimonio: “La celebrazione avverrà il 29 febbraio".

Dalla Rete Google News

La Prealpina

(ANSA) - MODENA, 1 AGO - "Oltre 10mila dollari" spesi in Italia per la "sicurezza", mentre per la raccolta di fondi online per il matrimonio nessuna richiesta è ...